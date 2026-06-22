Vláda se staví kladně k poslanecké novele omezující okruh plátců ČT a ČRo


22. 6. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ačkoli vláda plánuje zrušit poplatky za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) úplně, vydala v pondělí kladné stanovisko k poslaneckému návrhu na rozšíření okruhu lidí a firem osvobozených od jejich placení. O postoji informovala na webu Úřadu vlády. Převést financování ČT a ČRo pod státní rozpočet chce kabinet od Nového roku.

Patrik Nacher (ANO), který je jedním z autorů poslaneckého koaličního návrhu, ČTK řekl, že nevidí v kroku vlády rozpor. Prioritní bude vládní návrh, uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády prohlásil, že kabinet pouze plní svůj program. „Když někdo tvrdí, že my chceme tímto krokem ovlivňovat veřejnoprávní média, opak je pravdou. Opozice navýšením (televizních a rozhlasových) poplatků ovlivnila média,“ míní.

Přes tři tisíce pracovníků ČT a ČRo se kvůli nesouhlasu se změnou financování v pondělí zapojily do jednodenní výstražné stávky nebo ji podpořily.

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Vládní návrh na změnu financování ČT a ČRo přiznává médiím veřejné služby méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí se mají snížit asi o patnáct procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. Podle kritiků by změna oslabila finanční stabilitu televize, její nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.

Podle odhadu předkladatelů novely by veřejnoprávní média přišla o stamiliony

I poslanecký návrh by znamenal finanční omezení. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit podle novely skupiny koaličních poslanců domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, kteří mají do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24. ČT a ČRo by přišly podle odhadu předkladatelů v čele s Nacherem o stamiliony korun. Opozice mluví v souvislosti s poslaneckou novelou o dalším úderu proti nezávislým médiím veřejné služby a o snaze vládní koalice dostat je pod okamžitý tlak.

Věk 75 let zvolili předkladatelé podle zdůvodnění kvůli tomu, že jde podle nich o skupinu lidí s vyšší zdravotní, sociální a ekonomickou zranitelností. Zákon by na druhou stranu těmto seniorům umožnil televizní a rozhlasový poplatek dál dobrovolně hradit tím, že by se z evidence neodhlásili. Osvobození by se podle novely nově týkalo také držitelů průkazů osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P a nezaopatřených dětí.

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Poslanecká předloha by měla být účinná od měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vládní legislativci upozornili na vysoké nároky na osvobozené skupiny poplatníků kvůli tomu, že by se museli odhlásit z evidence poplatníků do patnácti dnů.

Televizní poplatek loni vzrostl ze 135 na 150 korun měsíčně, rozhlasový poplatek ze 45 na 55 korun. Rozšířil se také okruh poplatníků. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy. ČT by podle vládního návrhu měla příští rok získat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun a ČRo by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy korun. Objem peněz by se vrátil k roku 2024, respektive 2008, kdy byl před rokem 2025 naposledy navýšen na tehdejších 135 korun.

Návrhy kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Mluví o zestátnění a omezení nezávislosti i o dalším zadlužování státu. Opozice už ohlásila obstrukce a v případě přijetí vládní předlohy také možný podnět Ústavnímu soudu.

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