Státní zástupce obžaloval pekárnu pod Agrofertem a dva lidi kvůli dotacím na inovační linku

Státní zástupce Adam Bašný podal v pondělí obžalobu na společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb. Bašný to řekl serveru iRozhlas.cz. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze. Holding Agrofert v minulosti uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem. Stejnou reakci holding poskytl na dotaz ČTK. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v pondělí uvedl, že obžalovaní jsou obviněni z předložení nepravdivých údajů a zatajení podstatných informací.
„Dnes (v pondělí) ráno jsem ke Krajskému soudu v Praze podal obžalobu na dvě obviněné fyzické osoby a obviněnou společnost Pekárna Zelená louka,“ řekl serveru iRozhlas.cz Bašný z EPPO. Firmu a dva lidi obžaloval z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
„Probíhající řízení nekomentujeme. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právními předpisy,“ napsal agentuře ČTK mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Případ se týká dotace z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Agrofert už dříve uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem a na dotaci měla nárok.
Společnosti hrozí až patnáctiletý zákaz čerpání dotací
EPPO v pondělí ke kauze uvedl, že v případě uznání viny by dvěma obžalovaným osobám hrozilo pět až deset let odnětí svobody. Podle obžaloby jim zároveň hrozí pokuty ve výši až 20 tisíc eur (téměř půl milionu korun) a 41 tisíc eur (milion korun) a zákaz čerpání dotací po dobu pěti let.
Samotné společnosti by pak v případě odsouzení mohlo být podle úřadu uloženo zaplatit náhradu škody ve výši přibližně 4,1 milionu eur (sto milionů korun). Společnost by mohla rovněž čelit pokutě až do výše dvou milionů eur (padesát milionů korun) a patnáctiletému zákazu čerpání dotací.
Podezřelí podle EPPO úmyslně uvedli v omyl ministerstvo průmyslu a obchodu, které ze státního rozpočtu vyplatilo dotaci v plné výši. „Následně po auditu provedeném Evropskou komisí nebyla dotace EU zpětně proplacena, jelikož projekt byl shledán nezpůsobilým pro proplacení, což pro státní rozpočet České republiky znamenalo celkovou ztrátu ve výši 4,1 milionu eur (100 milionů korun),“ uvedl úřad.
Policie začala případ vyšetřovat v říjnu 2024. Zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink jako náhradu potenciální škody. Hodnota zajištěných nemovitostí činí podle dřívějších informací 98 milionů korun.
Koncern Agrofert vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust, střet zájmů tím považuje za vyřešený. EU nicméně zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů.
Bašný v dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být ke konci června.
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