Soud poslal do vězení advokátku Sukovou a její dceru za zpronevěru desítek milionů korun


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v pondělí poslal advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou na sedm, respektive na 5,5 roku do vězení za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Zároveň oběma zakázal činnost v advokacii na deset let. Podle nepravomocného verdiktu zpronevěřily ženy klientům celkem přes 161 milionů korun, policie peníze nedohledala.

Suková navíc část klientů podvedla, když si od nich kvůli svým finančním problémům půjčovala peníze pod příslibem zúročení vkladu. Zatímco Suková se k trestné činnosti přiznala, Marešová trvá na tom, že o ničem nevěděla.

Obžaloba tvrdí, že osmdesátiletá Suková a její koncipientka Marešová páchaly trestnou činnost od roku 2007 do září 2022, kdy je zadržela policie a soud je na čas poslal do vazby. Klienti u advokátní kanceláře Sukové skládali do úschovy peníze, které měly ženy po naplnění smluvních podmínek vyplatit druhé straně. Peníze však využívaly zejména k výplatám jiných klientů nebo pro sebe.

Státní zástupkyně žádala pro Sukovou devět let vězení, pro Marešovou sedm. Součástí rozsudku je povinnost uhradit většině přihlášených poškozených klientů vznesené nároky. Obhájkyně Sukové ale podotkla, že vzhledem k věku její klientky poškození lidé na náhradu škody nikdy nedosáhnou.

Advokátka Suková se doznala ke zpronevěře peněz klientů
Advokátka Hana Suková

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