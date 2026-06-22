Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí kvůli možnému nálezu pumy


22. 6. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží v Brně našli předmět připomínající leteckou pumu, policie okolí uzavřela. Informovala o tom na síti X. Provoz na nádraží je přerušený, vyplývá z informací na webu Českých drah. Policejní mluvčí David Chaloupka řekl, že o případné evakuaci rozhodne až pyrotechnik.

Přerušení provozu na hlavním nádraží se týká dálkové i regionální dopravy. Odklonem mezi stanicemi Břeclav a Česká Třebová jede aktuálně jeden rychlík – Vindobona. Zpoždění je až 40 minut.

„Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo míří pyrotechnik,“ uvedli policisté.

S policisty na místě spolupracuje podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i sedm hlídek městské policie. „Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.

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