Ve sto letech zemřel bývalý šéf Fedu Alan Greenspan


před 15 mminutami|Zdroj: ČT24

Ve věku sta let zemřel vlivný americký ekonom a někdejší šéf centrální banky (Fed) Alan Greenspan. V pondělí o tom informovala televize NBC s odvoláním na ekonomovu manželku. Příčinou úmrtí byly komplikace spojené s Parkinsonovou nemocí. V čele Fedu stál Greenspan do roku 2006, celkem osmnáct let, kdy byl často označován za druhého nejmocnějšího člověka v zemi.

Díky schopnosti udržovat nízkou inflaci, podporovat dlouhodobý ekonomický růst a zvládat krize byl do funkce nominován prezidenty Ronaldem Reaganem, Georgem Bushem starším, Billem Clintonem i Georgem W. Bushem.

Podrobnosti připravujeme.

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