Bývalý radní Scheinherr mluvil u soudu v kauze Dozimetr o nátlaku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bývalý náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) v úterý u soudu v kauze Dozimetr uvedl, že souhlasil se jmenováním Matěje Augustína do představenstva pražského dopravního podniku (DPP), protože se cítil pod nátlakem. Obžaloba v kauze rozsáhlé korupce v DPP viní skupinu lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, že přes Augustína a další dosazené manažery ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky.

„Nátlak byl v tom smyslu, že dojde k odvolání generálního ředitele (Petra) Witowského, s jehož prací jsem byl spokojen,“ prohlásil Scheinherr.

Vysvětlil, že podle dohody vybrala po volbách v roce 2018 nominanta na šéfa DPP Praha sobě, další dva lidi do představenstva vybíraly Spojené síly pro Prahu, tedy uskupení TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Scheinherr ale s navrženým Augustínem nesouhlasil. „Nebyl pro mě na tuto pozici dostatečně kvalifikovaný člověk,“ řekl.

Scheinherr dále sdělil, že někdejší primátorův náměstek Petr Hlubuček (dříve STAN), který je jedním z obžalovaných, na Augustínovi trval. Konflikt vyvrcholil zmínkou o možném odvolání Witowského. „Musel jsem vážit, co je pro dopravní podnik lepší,“ řekl bývalý radní.

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„Po jedenácti měsících jsem tak neměl jinou šanci než s nominací Augustína souhlasit,“ dodal. Augustín je v kauze Dozimetr také stíhán. Obžalobě nečelí, protože začal spolupracovat s policií. Už dříve u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z DPP nelegálně vyvádět peníze.

Scheinherr hovořil také o projektu Nové Holešovice, jehož cílem byla rekonstrukce stanice metra Nádraží Holešovice a rekultivace jejího okolí. Za projekt měli obžalovaní podle dřívější výpovědi Augustína přislíbeny desítky milionů korun.

Redl ho údajně poslal za bývalým šéfem DPP Martinem Dvořákem, aby mu tlumočil požadavek na úplatek pět milionů korun od developera Sergeho Borensteina. Borenstein Scheinherrovi podle jeho výpovědi o žádosti řekl. Bývalý radní ho poslal na policii.

Redl i Hlubuček vinu odmítají

Obžaloba klade šestici mužů za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.

Právní kvalifikace není u všech stejná. Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest vězení. Oba vinu odmítají.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

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