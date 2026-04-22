Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
Návrh, který minulý týden Klempíř představil, převádí financování zmíněných veřejnoprávních médií pod státní rozpočet a pro rok 2027 jim ubírá 1,4 miliardy korun. Protestující studenti chtějí, aby vláda návrh stáhla a ponechala televizní a rozhlasové poplatky, které podle nich zajišťují stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. Podle iniciativy totiž může změna financování vytvářet politický tlak na veřejnoprávní média, což podle ní ohrožuje demokracii a limituje základní funkci těchto médií.
„Pokud budou závislá na státním rozpočtu a zároveň finančně oslabena, otevírá to prostor pro politický tlak, který může zásadně ovlivnit jejich obsah i roli ve společnosti,“ míní mluvčí iniciativy Média nedáme! Tomáš Stráník. Návrhu zákona iniciativa vytýká také to, že může vést k omezení původní tvorby, dětského vysílání, sportu, regionálního obsahu i dalších náročnějších formátů.
Studenti zahájili středeční akci na podporu médií opuštěním výuky symbolicky v 11:59 a následně téměř zaplnili náměstí Jana Palacha. Nad hlavami měli transparenty s nápisy Ruce pryč od médií, Chceme média živá, ne mrtvá, Kulturu vzhůru nebo Chceme nezávislá média. Na demonstraci vystoupil například šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský, bývalá moderátorka ČT Nora Fridrichová či dramaturgyně ČT Klára Vlasáková.
„Chceme zachovat nezávislá veřejnoprávní média. Jsme přesvědčeni, že by měla být odpovědna lidem, ne politikům. Jsme odhodláni bránit nezávislost veřejnoprávních médií všemi zákonnými prostředky,“ řekla Vlasáková.
Klempíře se nedočkali
Po projevech se studenti vydali přes Mánesův most k ministerstvu kultury, ke kterému dorazili zhruba ve 13:50 a kde skandovali hesla jako Pojďte ven, On se nás bojí, Oto zabal to, Klempíře do koše či Média nedáme. Také cinkali klíči a zazpívali státní hymnu.
Několik studentů bušilo i na dveře ministerstva, Klempíře se však nedočkali. Na akci po celou dobu dohlíželo několik desítek policistů. Krátce omezila tramvajovou dopravu na Malé Straně.
„Mají právo nejenom na to vyjádření, ale mají právo na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit. My všichni jsme přece byli studenti. A kdo je student a neřádí, tak není správný student,“ reagoval Klempíř.
Protestovalo se i v dalších městech
Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili i studenti některých škol v krajských či dalších městech. Většinou před budovy škol přišli s transparenty, vyslechli si důvody setkání nebo zatleskali redaktorům České televize a Českého rozhlasu. V Brně se akce zúčastnili například studenti Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). V Olomouci si vysokoškoláci přinesli před budovu uměleckého centra filozofické fakulty transparenty s nápisy jako Vláda se bojí médií, média nebojte se vlády či Olomouc stojí za kulturou.
V Plzni podpořili veřejnoprávní média studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Nesli třeba transparent „Sutnarka stojí za ČT a ČRo!“, další měli na plakátech obě média zarámovaná v červeném srdci. Studenti přečetli prohlášení, v němž uvedli, že jako umělci stojí za veřejnoprávními médii. Skupinka středoškoláku podpořila protest před budovou Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu.
V Ústeckém kraji se k podpoře veřejnoprávních médií zapojilo několik škol. Shromáždění se konalo například u gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Svůj názor se rozhodli vyjádřit i studenti střední odborné školy Hamr v Litvínově na Mostecku. Ředitelka Jitka Francírková řekla, že šlo o aktivitu studentů. „Bylo to zcela mimo režim školy,“ doplnila s tím, že se nechce k iniciativě dětí vyjadřovat, aby zachovala apolitičnost školy.
V Jindřichově Hradci akci podpořili studenti Gymnázia Vítězslava Nováka. K přečtení výzvy zvolili už čas velké přestávky, aby vyvrátili nařknutí, že se připojením k protestu chtějí jen vyhnout výuce. Ve Zlíně se do podpory zapojila skupina studentů před budovou fakulty multimediálních komunikací. K akci se připojili i studenti ze zlínského gymnázia v Lesní čtvrti.
Akce se konala i před libereckou radnicí. Demonstraci na podporu svobodných veřejnoprávních médií svolali studenti libereckých gymnázií, k nimž se přidali i studenti z dalších středních škol v krajském městě. „Bez svobodných médií není demokracie, nám není lhostejné, co se děje, jde o naši budoucnost,“ řekla jedna ze studentek.
Odbory ČRo i ČT a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně ve středu vyhlásily kvůli chystanému zákonu o médiích veřejné služby časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh zákona i poslanecký návrh vedly k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Obě média by nebyla schopna naplňovat své poslání, uvedli zástupci odborů a iniciativy. Řekli, že pokud by nastala stávka, veřejnou službu by to neomezilo.
Dle Klempíře návrh definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Až na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů, dodal ministr. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu. Podle ministra návrh vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024. Kromě rozpočtu mají být dle návrhu dalšími zdroji financování výnosy z reklamy nebo prodeje práv.
