Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel


Zdroj: ČTK, ČT24

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.

Návrh, který minulý týden Klempíř představil, převádí financování zmíněných veřejnoprávních médií pod státní rozpočet a pro rok 2027 jim ubírá 1,4 miliardy korun. Protestující studenti chtějí, aby vláda návrh stáhla a ponechala televizní a rozhlasové poplatky, které podle nich zajišťují stabilní a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. Podle iniciativy totiž může změna financování vytvářet politický tlak na veřejnoprávní média, což podle ní ohrožuje demokracii a limituje základní funkci těchto médií.

„Pokud budou závislá na státním rozpočtu a zároveň finančně oslabena, otevírá to prostor pro politický tlak, který může zásadně ovlivnit jejich obsah i roli ve společnosti,“ míní mluvčí iniciativy Média nedáme! Tomáš Stráník. Návrhu zákona iniciativa vytýká také to, že může vést k omezení původní tvorby, dětského vysílání, sportu, regionálního obsahu i dalších náročnějších formátů.

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií
Budova Českého rozhlasu v Praze

Studenti zahájili středeční akci na podporu médií opuštěním výuky symbolicky v 11:59 a následně téměř zaplnili náměstí Jana Palacha. Nad hlavami měli transparenty s nápisy Ruce pryč od médií, Chceme média živá, ne mrtvá, Kulturu vzhůru nebo Chceme nezávislá média. Na demonstraci vystoupil například šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský, bývalá moderátorka ČT Nora Fridrichová či dramaturgyně ČT Klára Vlasáková.

„Chceme zachovat nezávislá veřejnoprávní média. Jsme přesvědčeni, že by měla být odpovědna lidem, ne politikům. Jsme odhodláni bránit nezávislost veřejnoprávních médií všemi zákonnými prostředky,“ řekla Vlasáková.

Klempíře se nedočkali

Po projevech se studenti vydali přes Mánesův most k ministerstvu kultury, ke kterému dorazili zhruba ve 13:50 a kde skandovali hesla jako Pojďte ven, On se nás bojí, Oto zabal to, Klempíře do koše či Média nedáme. Také cinkali klíči a zazpívali státní hymnu.

Několik studentů bušilo i na dveře ministerstva, Klempíře se však nedočkali. Na akci po celou dobu dohlíželo několik desítek policistů. Krátce omezila tramvajovou dopravu na Malé Straně.

„Mají právo nejenom na to vyjádření, ale mají právo na vtip, mají právo to zesměšnit, mají právo se vyřádit. My všichni jsme přece byli studenti. A kdo je student a neřádí, tak není správný student,“ reagoval Klempíř.

Nahrávám video
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) o změnách ve financování ČT a ČRo
Zdroj: ČT24

Protestovalo se i v dalších městech

Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili i studenti některých škol v krajských či dalších městech. Většinou před budovy škol přišli s transparenty, vyslechli si důvody setkání nebo zatleskali redaktorům České televize a Českého rozhlasu. V Brně se akce zúčastnili například studenti Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). V Olomouci si vysokoškoláci přinesli před budovu uměleckého centra filozofické fakulty transparenty s nápisy jako Vláda se bojí médií, média nebojte se vlády či Olomouc stojí za kulturou.

V Plzni podpořili veřejnoprávní média studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Nesli třeba transparent „Sutnarka stojí za ČT a ČRo!“, další měli na plakátech obě média zarámovaná v červeném srdci. Studenti přečetli prohlášení, v němž uvedli, že jako umělci stojí za veřejnoprávními médii. Skupinka středoškoláku podpořila protest před budovou Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu.

V Ústeckém kraji se k podpoře veřejnoprávních médií zapojilo několik škol. Shromáždění se konalo například u gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. Svůj názor se rozhodli vyjádřit i studenti střední odborné školy Hamr v Litvínově na Mostecku. Ředitelka Jitka Francírková řekla, že šlo o aktivitu studentů. „Bylo to zcela mimo režim školy,“ doplnila s tím, že se nechce k iniciativě dětí vyjadřovat, aby zachovala apolitičnost školy.

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral
René Zavoral

V Jindřichově Hradci akci podpořili studenti Gymnázia Vítězslava Nováka. K přečtení výzvy zvolili už čas velké přestávky, aby vyvrátili nařknutí, že se připojením k protestu chtějí jen vyhnout výuce. Ve Zlíně se do podpory zapojila skupina studentů před budovou fakulty multimediálních komunikací. K akci se připojili i studenti ze zlínského gymnázia v Lesní čtvrti.

Akce se konala i před libereckou radnicí. Demonstraci na podporu svobodných veřejnoprávních médií svolali studenti libereckých gymnázií, k nimž se přidali i studenti z dalších středních škol v krajském městě. „Bez svobodných médií není demokracie, nám není lhostejné, co se děje, jde o naši budoucnost,“ řekla jedna ze studentek.

Odbory ČRo i ČT a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně ve středu vyhlásily kvůli chystanému zákonu o médiích veřejné služby časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh zákona i poslanecký návrh vedly k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Obě média by nebyla schopna naplňovat své poslání, uvedli zástupci odborů a iniciativy. Řekli, že pokud by nastala stávka, veřejnou službu by to neomezilo.

Dle Klempíře návrh definuje veřejnoprávní poslání České televize a Českého rozhlasu, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Až na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů, dodal ministr. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu. Podle ministra návrh vrací finance veřejnoprávních médií do roku 2024. Kromě rozpočtu mají být dle návrhu dalšími zdroji financování výnosy z reklamy nebo prodeje práv. 

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost
Brífink odborů České televize a iniciativy Veřejnoprávně k aktuálnímu dění v souvislosti s navrhovanými změnami financování médií veřejné služby

Výběr redakce

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

10:26Aktualizovánopřed 2 mminutami
Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

ŽivěOdbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

10:00Aktualizovánopřed 6 mminutami
Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

před 11 mminutami
Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

13:10Aktualizovánopřed 30 mminutami
Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

před 3 hhodinami
Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

12:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěOdbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. Připojila se i regionální studia. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Odpoledne se setkal premiér Andrej Babiš (ANO) s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem. Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili i studenti.
10:00Aktualizovánopřed 6 mminutami

před 11 mminutami

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust je v souladu s národní i evropskou legislativou, od 20. února tak není důvod, aby holding nemohl čerpat dotace Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nebo se nemohl účastnit jeho veřejných zakázek. Fond to uvedl s tím, že k uvedenému závěru došel na základě vyhodnocení nezávislých právních analýz. Současně uvedl, že nebude zpětně vymáhat nárokové evropské dotace, které Agrofert dostal v letech 2017 až 2021, tedy v době, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) premiérem.
10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

Zákon, který má změnit nynější formu regulace cen pohonných hmot, Senát ve středu podle očekávání hlasy opozice odmítl. Sněmovna tak bude muset o předloze rozhodovat znovu. Díky koaliční většině pravděpodobně v pátek senátní veto přehlasuje. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je pravděpodobné, že opozice zablokuje zařazení bodu na program jednání dolní komory. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozhodnutí horní komory zkritizovala, podle ní povýšila své politické zájmy nad zájmy občanů.
09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSněmovna stále řeší první čtení návrhu na zrušení nominačního zákona

Poslanci dopoledne opět nedokončili první čtení návrhu koaličních poslanců na zrušení nominačního zákona a vrátili se k němu po odpolední pauze. Zákon podle předkladatelů z řad koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění. Na programu je také předloha o stanovení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Opozice znovu neprosadila debatu o budoucnosti veřejnoprávních médií. Pirátský předseda Zdeněk Hřib neuspěl ani s návrhem, aby poslanci projednali rozdělování zemědělských dotací.
09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V dalším kole potravinové sbírky lze pomoci i on-line

V sobotu se v Česku uskuteční sbírka potravin v kamenných obchodech, už nyní do ní lze přispět nákupem v on-line obchodech. Letos se zapojí přes 3500 obchodů, tedy asi o čtvrtinu více než loni. Nově bude možné darovat potraviny a drogerii také v prodejnách řetězců Hruška a Flop Top. Sbírka potrvá do 5. května, uvedli organizátoři z České federace potravinových bank a Svazu obchodu a cestovního ruchu.
před 1 hhodinou

„Bizarní,“ odmítl Berbr obžalobu v kauze dezinfekce stadionů

Bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr ve středu odmítl obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů. Označil ji za bizarní a prohlásil, že se cítí nevinen. Někdejší fotbalový funkcionář se spolu s dalšími pěti lidmi, fotbalovou FK Příbram a třemi firmami u soudu zpovídá kvůli zakázce za zhruba 9,9 milionu korun, u které podle státního zástupce Jana Scholleho vítězná firma vyfakturovala peníze za fiktivní práce.
před 2 hhodinami

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid

V České republice klesá počet hlášených nemocí z povolání, uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Počet případů podle něj klesl meziročně asi o devatenáct set – hlavní roli v tom hraje doznívání covidové pandemie.
před 3 hhodinami
Načítání...