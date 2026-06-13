Ministerstvo USA schválilo převzetí Warner Bros společností Paramount


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek schválilo převzetí studia Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance. Obchod podle jeho zjištění nepoškodí hospodářskou soutěž. Úřad tím otevřel cestu k obří megafúzi za zhruba 111 miliard dolarů (2,3 bilionu korun) a ke vzniku nového mediálního giganta. Informuje o tom agentura Reuters.

„Ministerstvo dokončilo analýzu navrhované fúze společností Paramount a Warner Bros. a na základě důkazů získaných v rámci vyšetřování dospělo k závěru, že transakce pravděpodobně nepoškodí hospodářskou soutěž ani americké spotřebitele,“ stojí v tiskové zprávě.

Úřad se rozhodl, že obchod nebude napadat a nebude požadovat ani převod aktiv či přijetí závazků. Šel dokonce ještě dál, když uvedl, že fúze by podle něj měla „zvýšit konkurenci v celém mediálním a zábavním ekosystému, což by bylo přínosem pro americké spotřebitele a pracující.“

Mluvčí společnosti Paramount rozhodnutí ministerstva přivítal. Akcie firmy po skončení pátečního obchodování posílily o zhruba tři procenta.

Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount
Ilustrační foto

Proti fúzi se staví velká část Hollywoodu. Jeho zástupci se obávají masivních ztrát pracovních míst. Zábavní průmysl ve Spojených státech už zažil několik vln fúzí a propouštění.

Páteční rozhodnutí odstraňuje překážku pro fúzi historických rivalů, kteří oba patří mezi pět největších studií v Hollywoodu. Právní přezkum však ještě neskončil. Antimonopolní žalobu připravuje skupina asi deseti států v čele s Kalifornií. Podle agentury Bloomberg by ji mohly podat tento měsíc.

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Javier Bardem

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