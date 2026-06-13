Ministerstvo USA schválilo převzetí Warner Bros společností Paramount

Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek schválilo převzetí studia Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance. Obchod podle jeho zjištění nepoškodí hospodářskou soutěž. Úřad tím otevřel cestu k obří megafúzi za zhruba 111 miliard dolarů (2,3 bilionu korun) a ke vzniku nového mediálního giganta. Informuje o tom agentura Reuters.
„Ministerstvo dokončilo analýzu navrhované fúze společností Paramount a Warner Bros. a na základě důkazů získaných v rámci vyšetřování dospělo k závěru, že transakce pravděpodobně nepoškodí hospodářskou soutěž ani americké spotřebitele,“ stojí v tiskové zprávě.
Úřad se rozhodl, že obchod nebude napadat a nebude požadovat ani převod aktiv či přijetí závazků. Šel dokonce ještě dál, když uvedl, že fúze by podle něj měla „zvýšit konkurenci v celém mediálním a zábavním ekosystému, což by bylo přínosem pro americké spotřebitele a pracující.“
Mluvčí společnosti Paramount rozhodnutí ministerstva přivítal. Akcie firmy po skončení pátečního obchodování posílily o zhruba tři procenta.
Proti fúzi se staví velká část Hollywoodu. Jeho zástupci se obávají masivních ztrát pracovních míst. Zábavní průmysl ve Spojených státech už zažil několik vln fúzí a propouštění.
Páteční rozhodnutí odstraňuje překážku pro fúzi historických rivalů, kteří oba patří mezi pět největších studií v Hollywoodu. Právní přezkum však ještě neskončil. Antimonopolní žalobu připravuje skupina asi deseti států v čele s Kalifornií. Podle agentury Bloomberg by ji mohly podat tento měsíc.