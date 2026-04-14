Méně filmů i práce, kritizují Thompsonová či Bardem fúzi hollywoodských studií


před 55 mminutami|Zdroj: AFP, AP, ČTK, Deadline

Více než čtrnáct set hollywoodských herců, scenáristů, režisérů a dalších filmových profesionálů se s „jednoznačným nesouhlasem“ staví proti tomu, aby společnost Warner Bros. pohltil její konkurent Paramount. V otevřeném dopise vyjádřili obavy z dopadů, jaké by spojení dvou významných hollywoodských studií mohlo mít na už tak ohrožovaný filmový průmysl. Paramount naopak ujišťuje, že transakce přinese „více příležitostí pro práci“.

Svůj podpis k otevřenému dopisu připojily i některé hollywoodské hvězdy v čele s herci Joaquinem Phoenixem či Javierem Bardemem, herečkami Emmou Thompsonovou a Jane Fondovou nebo režiséry J. J. Abramsem a Denisem Villeneuvem.

Společnost Paramount Skydance v únoru oznámila, že plánuje převzetí společnosti Warner Bros. za zhruba 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Warner Bros. je domovem veleúspěšných franšíz jako Harry Potter, Pán prstenů a Hra o trůny. Vlastní i práva na řadu příběhů a postav ze „stáje“ DC Comics.

Nabídka po několika týdnech přebíjené překonala – ve srovnání s Paramountem – nováčka v oboru, streamovací společnost Netflix. Zatímco Netflix měl zájem pouze o studia a streamovací služby, Paramount chce celý konglomerát Warner Bros. Discovery (WBD), tedy i s kanály HBO, Animal Planet či zpravodajskou stanicí CNN.

Obavy z propouštění

„Tato transakce by dále konsolidovala již tak koncentrovanou mediální scénu a omezila by konkurenci v době, kdy si to naše odvětví – a diváci, kterým sloužíme – mohou nejméně dovolit,“ stojí v otevřeném dopise od kritiků z Hollywoodu.

Lidé v Hollywoodu se obávají, že sloučení dvou významných studií nevyhnutelně povede k propouštění, zejména proto, že si financování této obrovské investice vyžádá následné šetření. Škrty se dotknou nejen tvůrců, ale i desítek tisíc pracovníků v zákulisí, od maskérů a scénografů přes majitele food trucků a řidičů limuzín až po prodejce květin v okolí Los Angeles.

„Výsledkem bude méně příležitostí pro tvůrce, méně pracovních míst v celém produkčním ekosystému, vyšší náklady a menší výběr pro diváky ve Spojených státech i po celém světě,“ domnívají se autoři dopisu.

Vznikne „město duchů“?

Za „alarmující“ pak označují, že fúzí se počet velkých amerických filmových studií opět sníží, a to na pouhé čtyři, což omezí konkurenční prostředí. „Stále častěji určuje malý počet mocných subjektů, co se bude natáčet a za jakých podmínek, což tvůrcům a nezávislým firmám ponechává méně schůdných cest k udržení jejich práce,“ zdůrazňují autoři dopisu.

Pociťují přitom, že filmové odvětví už pod silným tlakem je, mimo jiné kvůli předchozím slučováním. Tato transakce je další z řady velkých fúzí, které zasáhly Hollywood. V roce 2019 například Disney převzal zavedenou společnost 20th Century Fox.

To vše se podle signatářů promítá i do produkce. „Jsme svědky prudkého poklesu počtu produkovaných a uváděných filmů, spolu s úzkým výběrem témat příběhů,“ zdůrazňuje dopis.

„Hollywoodské fúze znamenají méně filmů a méně televizních pořadů, a to zase znamená méně pracovních míst. Když dvě proslulá filmové studia vlastní stejná společnost, výsledek je jasný – jedno z nich se stane městem duchů,“ míní jeden ze signatářů, spolutvůrce seriálů Lost a Watchmen Damon Lindelof.

Rovněž zákonodárci z obou stran politického spektra již v minulosti vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.

Studia zůstanou, filmy budou, ujišťuje Paramount

Společnost Paramount Skydance v reakci na otevřený dopis ujišťuje, že zachová Paramount a Warner Bros. jako dvě samostatná studia a nadále hodlá uvádět pravidelně do kin nové filmy. „Jasně jsme se zavázali (zvýšit) produkci na minimálně třicet vysoce kvalitních celovečerních filmů ročně s plným uvedením do kin,“ uvedla společnost v pondělním prohlášení.

Podle něho si je Paramount vědom „otřesů“, které na filmové odvětví dopadlo vlivem pandemie covidu-19, nástupem velkých technologických společností a změnami v chování diváků. „Ale slibujeme, že Paramount se i nadále plně věnuje talentům a tato fúze posílí jak výběr pro spotřebitele, tak i konkurenci, čímž vytvoří větší příležitosti pro tvůrce, diváky i komunity, v nichž žijí a pracují,“ tvrdí společnost.

Nicméně už dříve připustila, že fúze zároveň povede k zásadnějším škrtům kvůli duplicitám „ve všech oblastech podnikání“, čímž by se mělo podařit ušetřit až šest miliard dolarů.

Už Paramount Skydance teprve loni vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media. A Warner Bros. Discovery je výsledkem spojení firem WarnerMedia a Discovery v roce 2022. Dohoda o akvizici mediální skupiny WBD Paramountem ještě vyžaduje schválení valnou hromadou akcionářů WBD a regulačními orgány.

Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Ministerstvo obrany tvrdí, že nezakázalo armádě zveřejnit rozhovor s Pavlem

Na zastupitelstvo Brna dorazili odpůrci i podporovatelé sjezdu sudetských Němců

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

Letošní březen je nejhorší měsíc v historii z hlediska kybernetické kriminality

Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

Ve věku 90 let zemřel v neděli trumpetista, aranžér a kapelník Václav Hybš. Vystupoval s řadou známých interpretů populární hudby včetně Karla Gotta a Waldemara Matušky. Jeho orchestr byl především v 80. letech častým hostem na televizních obrazovkách, zejména v různých pořadech estrádního typu, televizních Silvestrech či v Televarieté. O jeho úmrtí informoval producent Jan Adam.
Pro generace diváků zůstane navždy spojena s princeznou Arabelou. Teď se ale na televizní obrazovky a filmová plátna vrací v rolích, které mají k pohádkové bezstarostnosti daleko. Po letech věnovaných rodině zažívá herečka Jana Nagyová svůj velký návrat, který potvrdila i v novém životopisném snímku Šampión o krasobruslaři Ondreji Nepelovi. „Role si nehledám, ty role si najdou mě,“ poznamenala v Interview ČT24, kde ji vyzpovídala Tereza Willoughby. „Už jsem nad věcí, zažila jsem v životě aplaus i kritiku i pády i smích,“ říká Nagyová. Lidem chce prý rozdávat radost a štěstí.
Patnáct kategorií cen Anděl za rok 2025 zná své vítěze. Nejlepší loňské album natočil sólový interpret roku Michal Prokop s kapelou Framus Five. Po dvou cenách si za společný projekt odnesli také rappeři James Cole a Idea. Sólovou interpretkou je Klára Vytisková, kapelou Mňága a Žďorp. K významným osobnostem v síni slávy se připojila Lenka Filipová.
Baron Prášil ožívá na jevišti. Klasický příběh o síle představivosti, který je známý především díky filmu Karla Zemana, nastudovala Laterna magika v Praze jako multimediální inscenaci.
Do Francie by se měl po letech sporů vrátit obraz od Amedea Modiglianiho s pohnutou historií. Malba Sedící muž (opírající se o hůl) urazila cestu z nacisty okupované Francie až do New Yorku, kde letos v dubnu nejvyšší soud rozhodl o navrácení obrazu vnukovi původního majitele. K dohledání díla napomohla i kauza Panama Papers.
Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně třemi sty kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
Spisovatelka Freida McFaddenová prorazila před čtyřmi lety díky thrilleru Pomocnice, který neunikl ani českým příznivcům knižního napětí. I když jí popularita nedovolila zůstat úplně v ústraní, na veřejnosti dosud vystupovala pod pseudonymem a s parukou. Svou totožnost odhalila až nyní listu USA Today.
