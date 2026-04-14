Méně filmů i práce, kritizují Thompsonová či Bardem fúzi hollywoodských studií

Více než čtrnáct set hollywoodských herců, scenáristů, režisérů a dalších filmových profesionálů se s „jednoznačným nesouhlasem“ staví proti tomu, aby společnost Warner Bros. pohltil její konkurent Paramount. V otevřeném dopise vyjádřili obavy z dopadů, jaké by spojení dvou významných hollywoodských studií mohlo mít na už tak ohrožovaný filmový průmysl. Paramount naopak ujišťuje, že transakce přinese „více příležitostí pro práci“.
Svůj podpis k otevřenému dopisu připojily i některé hollywoodské hvězdy v čele s herci Joaquinem Phoenixem či Javierem Bardemem, herečkami Emmou Thompsonovou a Jane Fondovou nebo režiséry J. J. Abramsem a Denisem Villeneuvem.
Společnost Paramount Skydance v únoru oznámila, že plánuje převzetí společnosti Warner Bros. za zhruba 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Warner Bros. je domovem veleúspěšných franšíz jako Harry Potter, Pán prstenů a Hra o trůny. Vlastní i práva na řadu příběhů a postav ze „stáje“ DC Comics.
Nabídka po několika týdnech přebíjené překonala – ve srovnání s Paramountem – nováčka v oboru, streamovací společnost Netflix. Zatímco Netflix měl zájem pouze o studia a streamovací služby, Paramount chce celý konglomerát Warner Bros. Discovery (WBD), tedy i s kanály HBO, Animal Planet či zpravodajskou stanicí CNN.
Obavy z propouštění
„Tato transakce by dále konsolidovala již tak koncentrovanou mediální scénu a omezila by konkurenci v době, kdy si to naše odvětví – a diváci, kterým sloužíme – mohou nejméně dovolit,“ stojí v otevřeném dopise od kritiků z Hollywoodu.
Lidé v Hollywoodu se obávají, že sloučení dvou významných studií nevyhnutelně povede k propouštění, zejména proto, že si financování této obrovské investice vyžádá následné šetření. Škrty se dotknou nejen tvůrců, ale i desítek tisíc pracovníků v zákulisí, od maskérů a scénografů přes majitele food trucků a řidičů limuzín až po prodejce květin v okolí Los Angeles.
„Výsledkem bude méně příležitostí pro tvůrce, méně pracovních míst v celém produkčním ekosystému, vyšší náklady a menší výběr pro diváky ve Spojených státech i po celém světě,“ domnívají se autoři dopisu.
Vznikne „město duchů“?
Za „alarmující“ pak označují, že fúzí se počet velkých amerických filmových studií opět sníží, a to na pouhé čtyři, což omezí konkurenční prostředí. „Stále častěji určuje malý počet mocných subjektů, co se bude natáčet a za jakých podmínek, což tvůrcům a nezávislým firmám ponechává méně schůdných cest k udržení jejich práce,“ zdůrazňují autoři dopisu.
Pociťují přitom, že filmové odvětví už pod silným tlakem je, mimo jiné kvůli předchozím slučováním. Tato transakce je další z řady velkých fúzí, které zasáhly Hollywood. V roce 2019 například Disney převzal zavedenou společnost 20th Century Fox.
To vše se podle signatářů promítá i do produkce. „Jsme svědky prudkého poklesu počtu produkovaných a uváděných filmů, spolu s úzkým výběrem témat příběhů,“ zdůrazňuje dopis.
„Hollywoodské fúze znamenají méně filmů a méně televizních pořadů, a to zase znamená méně pracovních míst. Když dvě proslulá filmové studia vlastní stejná společnost, výsledek je jasný – jedno z nich se stane městem duchů,“ míní jeden ze signatářů, spolutvůrce seriálů Lost a Watchmen Damon Lindelof.
Rovněž zákonodárci z obou stran politického spektra již v minulosti vyjádřili obavy, že jakákoli dohoda o převzetí společnosti Warner Bros by mohla vést k menšímu výběru a vyšším cenám pro spotřebitele. Provozovatelé kin se zase strachují, že sloučení velkých hollywoodských studií může znamenat úbytek pracovních míst a méně filmů uváděných do kin.
Studia zůstanou, filmy budou, ujišťuje Paramount
Společnost Paramount Skydance v reakci na otevřený dopis ujišťuje, že zachová Paramount a Warner Bros. jako dvě samostatná studia a nadále hodlá uvádět pravidelně do kin nové filmy. „Jasně jsme se zavázali (zvýšit) produkci na minimálně třicet vysoce kvalitních celovečerních filmů ročně s plným uvedením do kin,“ uvedla společnost v pondělním prohlášení.
Podle něho si je Paramount vědom „otřesů“, které na filmové odvětví dopadlo vlivem pandemie covidu-19, nástupem velkých technologických společností a změnami v chování diváků. „Ale slibujeme, že Paramount se i nadále plně věnuje talentům a tato fúze posílí jak výběr pro spotřebitele, tak i konkurenci, čímž vytvoří větší příležitosti pro tvůrce, diváky i komunity, v nichž žijí a pracují,“ tvrdí společnost.
Nicméně už dříve připustila, že fúze zároveň povede k zásadnějším škrtům kvůli duplicitám „ve všech oblastech podnikání“, čímž by se mělo podařit ušetřit až šest miliard dolarů.
Už Paramount Skydance teprve loni vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media. A Warner Bros. Discovery je výsledkem spojení firem WarnerMedia a Discovery v roce 2022. Dohoda o akvizici mediální skupiny WBD Paramountem ještě vyžaduje schválení valnou hromadou akcionářů WBD a regulačními orgány.