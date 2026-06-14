U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi, uvedl Radiožurnál s odvoláním na vedoucího konzulárního oddělení českého zastupitelského úřadu v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka. Další člověk se po nedělní nehodě pohřešuje.
„Čtyři osoby z celkového počtu osmi lidí na jachtě byly převezeny do místní nemocnice,“ uvedl Šantrůček. Dodal, že neví, zda jsou čtyři hospitalizovaní a jeden pohřešovaný českými občany. „Co vím určitě, je, že tři zemřelí jsou čeští občané,“ sdělil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku.
„Dnes (v neděli) nás zasáhla mimořádně smutná zpráva o úmrtí nejméně tří českých občanů po srážce jachty s katamaránem v Chorvatsku,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Konzul je na místě v kontaktu s místními orgány a případ řeší. „Naše myšlenky jsou také s dalšími zraněnými, kteří zůstávají v péči lékařů. Pozůstalým a blízkým obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ doplnil.
Podle chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury se nehoda stala krátce před 11:30 v oblasti Splitských vrat mezi ostrovy Šolta a Brač. Srazila se tam osobní loď soukromé chorvatské společnosti s plachetnicí plující pod francouzskou vlajkou, která se po nárazu potopila, píše chorvatský deník Jutarnji list. Na osobní lodi bylo podle chorvatských úřadů 118 cestujících a sedm členů posádky, na plachetnici osm lidí.
Záchranáři vytáhli z moře čtyři lidi z potopené plachetnice. Do pátrací a záchranné akce se zapojily čluny splitské kapitanérie, policie, záchranná služba i vrtulník. Operaci koordinuje chorvatské Národní středisko pro pátrání a záchranu na moři v Rijece.