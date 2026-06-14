U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi


14. 6. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK, Radiožurnál, Jutarnji list

U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi, uvedl Radiožurnál s odvoláním na vedoucího konzulárního oddělení českého zastupitelského úřadu v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka. Další člověk se po nedělní nehodě pohřešuje.

„Čtyři osoby z celkového počtu osmi lidí na jachtě byly převezeny do místní nemocnice,“ uvedl Šantrůček. Dodal, že neví, zda jsou čtyři hospitalizovaní a jeden pohřešovaný českými občany. „Co vím určitě, je, že tři zemřelí jsou čeští občané,“ sdělil vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku.

„Dnes (v neděli) nás zasáhla mimořádně smutná zpráva o úmrtí nejméně tří českých občanů po srážce jachty s katamaránem v Chorvatsku,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Konzul je na místě v kontaktu s místními orgány a případ řeší. „Naše myšlenky jsou také s dalšími zraněnými, kteří zůstávají v péči lékařů. Pozůstalým a blízkým obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ doplnil.

Podle chorvatského ministerstva moře, dopravy a infrastruktury se nehoda stala krátce před 11:30 v oblasti Splitských vrat mezi ostrovy Šolta a Brač. Srazila se tam osobní loď soukromé chorvatské společnosti s plachetnicí plující pod francouzskou vlajkou, která se po nárazu potopila, píše chorvatský deník Jutarnji list. Na osobní lodi bylo podle chorvatských úřadů 118 cestujících a sedm členů posádky, na plachetnici osm lidí.

Záchranáři vytáhli z moře čtyři lidi z potopené plachetnice. Do pátrací a záchranné akce se zapojily čluny splitské kapitanérie, policie, záchranná služba i vrtulník. Operaci koordinuje chorvatské Národní středisko pro pátrání a záchranu na moři v Rijece.

Češi na dovolenou častěji létají, letos si za cestu připlatí
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

15:22Aktualizovánopřed 33 mminutami
Izrael zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu

Izrael zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu

před 57 mminutami
Ukrajina hlásí zásah ruského ropného zařízení a chemické továrny

Ukrajina hlásí zásah ruského ropného zařízení a chemické továrny

11:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zákon o střetu zájmů chceme jen narovnat, tvrdí Schillerová. Jasně se týká Babiše, varuje opozice

Zákon o střetu zájmů chceme jen narovnat, tvrdí Schillerová. Jasně se týká Babiše, varuje opozice

před 2 hhodinami
Írán se zatím nerozhodl, jestli podepíše dohodu s USA, píší média

Írán se zatím nerozhodl, jestli podepíše dohodu s USA, píší média

11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami
ODS a STAN se v modelu Kantaru vyrovnaly. ANO se drží na špici

ODS a STAN se v modelu Kantaru vyrovnaly. ANO se drží na špici

před 3 hhodinami
Počet potvrzených případů eboly v DR Kongo dál roste

Počet potvrzených případů eboly v DR Kongo dál roste

před 5 hhodinami
V Česku přibývají pracovníci z Filipín, jejich angažování rozebrali hosté Událostí, komentářů z ekonomiky

VideoV Česku přibývají pracovníci z Filipín, jejich angažování rozebrali hosté Událostí, komentářů z ekonomiky

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

U Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně tři Češi

U chorvatského Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi, uvedl Radiožurnál s odvoláním na vedoucího konzulárního oddělení českého zastupitelského úřadu v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka. Další člověk se po nedělní nehodě pohřešuje.
15:22Aktualizovánopřed 33 mminutami

Izrael zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu

Izrael zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisraela Kace. Libanonská agentura NNA následně informovala o dvou mrtvých. Jak poznamenává agentura AP, úder přišel v době, kdy se očekává podpis dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
před 57 mminutami

Ukrajina hlásí zásah ruského ropného zařízení a chemické továrny

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly ukrajinské bezpilotní drony ropná zařízení v Jaroslavské oblasti. Gubernátor této správní jednotky v ruské centrální části Michail Jevrajev uvedl, že vypukl požár v místních skladech paliv. Zelenskyj informoval rovněž o zásahu chemické továrny v Tulské oblasti nedaleko Moskvy. Na Ukrajině si ruské útoky vyžádaly jednoho mrtvého v ukrajinské Záporožské oblasti a další dva v Sumské oblasti, uvedly v neděli místní úřady.
11:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán se zatím nerozhodl, jestli podepíše dohodu s USA, píší média

Írán zatím nepřijal definitivní rozhodnutí, jestli podepíše dohodu se Spojenými státy, napsala v neděli íránská polooficiální agentura Fars s odvoláním na dobře informovaný zdroj blízký vyjednávacímu týmu. Informuje o tom agentura AFP. Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že dohoda má být podepsána ještě v neděli. Agentura Reuters napsala, že návrh dohody počítá mimo jiné s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu či ukončením americké blokády íránských přístavů.
11:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Počet potvrzených případů eboly v DR Kongo dál roste

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice (DR) Kongo vzrostl na 710, přičemž na nemoc už zemřelo 149 lidí. S odkazem na vládní údaje to napsala agentura Reuters. K minulé neděli 7. června bylo 550 potvrzených případů a úřady hlásily 101 obětí.
před 5 hhodinami

Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru ze stínové flotily

Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. S odvoláním na britské ministerstvo obrany o tom informovala agentura Reuters.
před 6 hhodinami

Bloomberg: Rusko zřejmě pomohlo Íránu obnovit zásoby raket během příměří s USA

Írán s největší pravděpodobností doplnil své raketové zásoby novými ruskými zbraněmi a obnovil významnou část svého raketového arzenálu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na západní zpravodajské služby. Dojít k tomu mělo během osmitýdenního příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Bloomberg uvádí, že Írán je díky tomu schopný provést odvetný úder prakticky v plné síle, pokud by boje znovu vypukly.
před 7 hhodinami

VideoAmerické letce po pádu vrtulníku poprvé zachránilo bezpilotní plavidlo

Nad Hormuzským průlivem se v pondělí zřítil americký bitevní vrtulník AH-64 Apache. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ho zasáhl íránský dron, který narazil do kokpitu a stroj zapálil. Oba členové posádky přežili a z vody u Ománu je jako první vyzvedlo bezpilotní námořní plavidlo Corsair. Šlo o první známou záchrannou operaci tohoto typu, při níž byl pro vyzvednutí sestřelených letců použit námořní dron. Teherán se k zásahu oficiálně nepřihlásil, uvedl ale, že jeho ozbrojené síly reagují na nepřítele silou tam, kde je to nutné.
před 8 hhodinami
Načítání...