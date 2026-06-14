Demonstranti proti summitu G7 zapálili auto a rozbili okno banky


14. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK

V Ženevě se sešly tisíce lidí k protestnímu pochodu namířenému proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu protestují proti kapitalismu, demonstrují také například za větší podporu Palestinců. Během protestů zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank, píše Reuters.

Pochod pořádá zhruba šedesát různých uskupení, včetně feministických či odborových organizací, napsala agentura DPA.

Summit se uskuteční od pondělí do středy ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains, které leží u Ženevského jezera. Francouzské úřady odmítly v tomto městě protesty povolit, proto organizátoři pochod pořádají ve zhruba 50 kilometrů vzdálené Ženevě.

Protesty proti nadcházejícímu summitu G7 v Evian-les-Bains
Zdroj: Reuters/Umit Bektas

Ženevská policie kvůli obavám z nepokojů povolala posily z celé země. Tisíce policistů již dva dny po celém městě kontrolují automobily a totožnost lidí, píše DPA.

Stovky ženevských obchodů, hotelů a dalších podniků zabednily své výlohy. Obávají se podobných škod, jaké způsobily demonstrace v roce 2003, které přerostly v násilí a rabování. Tehdy se v Ženevě protestovalo rovněž proti summitu ve městě Évian-les-Bains. Šlo o summit skupiny G8, do které patřilo rovněž Rusko. To bylo ze skupiny vyloučeno poté, co v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

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