Demonstranti proti summitu G7 zapálili auto a rozbili okno banky

V Ženevě se sešly tisíce lidí k protestnímu pochodu namířenému proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu protestují proti kapitalismu, demonstrují také například za větší podporu Palestinců. Během protestů zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank, píše Reuters.
Pochod pořádá zhruba šedesát různých uskupení, včetně feministických či odborových organizací, napsala agentura DPA.
Summit se uskuteční od pondělí do středy ve francouzském lázeňském městě Évian-les-Bains, které leží u Ženevského jezera. Francouzské úřady odmítly v tomto městě protesty povolit, proto organizátoři pochod pořádají ve zhruba 50 kilometrů vzdálené Ženevě.
Ženevská policie kvůli obavám z nepokojů povolala posily z celé země. Tisíce policistů již dva dny po celém městě kontrolují automobily a totožnost lidí, píše DPA.
Stovky ženevských obchodů, hotelů a dalších podniků zabednily své výlohy. Obávají se podobných škod, jaké způsobily demonstrace v roce 2003, které přerostly v násilí a rabování. Tehdy se v Ženevě protestovalo rovněž proti summitu ve městě Évian-les-Bains. Šlo o summit skupiny G8, do které patřilo rovněž Rusko. To bylo ze skupiny vyloučeno poté, co v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.