Libanon vydal Sýrii důstojníka Asadova režimu, čelí obvinění z vražd a mučení


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Libanon ve středu předal Sýrii bývalého vysoce postaveného armádního důstojníka z doby vlády svrženého prezidenta Bašára Asada. Generálmajor Ádil Ísá bude v Sýrii čelit obviněním z vraždy, mučení a dalších závažných trestných činů, uvedlo syrské ministerstvo vnitra. Informovala o tom agentura Reuters, která podotkla, že jde o první známý případ předání vojenského představitele Asadova režimu z Libanonu do Sýrie od Asadova pádu v prosinci 2024.

Ísá dříve velel 17. divizi syrské armády a později pozemním silám v provincii Dajr az-Zaur na východě země. Úřady na něj vydaly zatykač kvůli obviněním z úmyslného zabití, napomáhání trestnému činu, usmrcení a mučení vedoucí k úmrtí. Čelí také podezření ze zločinů zaměřených na podněcování občanské války.

Ísá byl v Libanonu zadržen 8. srpna poté, co se dostavil na syrské velvyslanectví v Bejrútu kvůli vyřízení dokumentů. Zaměstnanci ambasády následně upozornili libanonskou prokuraturu, že je v Sýrii hledaný. Dva lidé obeznámení s jeho případem sdělili Reuters, že Ísá vinu odmítá. Po převzetí syrskými úřady případ projednává soudce v Damašku, který rozhodne o jeho případném postoupení trestnímu soudu.

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Možný precedens

Předání může podle Reuters vytvořit precedens pro další bývalé příslušníky syrských bezpečnostních složek a armády, kteří po pádu Asadova režimu uprchli do sousedního Libanonu. Syrské úřady letos v lednu předaly libanonským bezpečnostním složkám seznam více než 200 bývalých vysoce postavených důstojníků, které chtějí vypátrat a případně stíhat.

Nové syrské vedení se snaží postavit před soud představitele bývalého režimu obviněné ze zneužívání moci a z násilí. Organizace na ochranu lidských práv však upozorňují na problematiku spravedlivého procesu a dodržování mezinárodních standardů.

Soud v Damašku tento měsíc odsoudil v nepřítomnosti Asada k trestu smrti za obvinění zahrnující vraždu, svévolné zadržování a mučení. Asad po bleskové ofenzivě koalice vedené islamisty uprchl v prosinci 2024 do Ruska.

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