Válka s Íránem skončí podle Trumpa „hned po volbách do Kongresu“

Prezident USA Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do Kongresu. Írán chce podle šéfa Bílého domu „ovlivnit americké volby, ale už dlouho nedokáže odolávat ekonomickému tlaku, který na něj USA vyvíjejí“. Trump to podle agentury Reuters prohlásil před odletem do Dallasu na celonárodní sjezd Republikánské strany. Ten se koná mimořádně před volbami do Kongresu, ke kterým Američané půjdou 3. listopadu.
„Myslím, že válka skončí okamžitě po volbách, protože už to déle nevydrží. Zoufale se chtějí pokusit volby ovlivnit,“ řekl Trump o Íráncích. Tvrzení však nepodpořil důkazy.
Trumpova válka s Íránem trvá od konce února a její konec je zatím v nedohlednu. Íránský režim ve středu tvrdil, že zaútočil na dva americké torpédoborce a další lodě poté, co USA v úterý zničily pět íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu. Podle USA byly americké údery odvetou za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády.
Obnovení bojů způsobilo prudký nárůst cen ropy. Cena severomořské ropy Brent ve středu poprvé od 24. července překročila 100 dolarů za barel.
Ceny ropy by také mohly klesnout, jakmile válka po volbách skončí, řekl ve středu Trump. Diplomatická jednání s Teheránem jsou podle něj stále možná, ale nejsou pro Washington prioritou. „Ano, k vyjednávání by mohlo dojít, ale není to něco, čím bychom se teď zabývali,“ dodal prezident.
Trumpova popularita ve Spojených státech podle průzkumů v poslední době klesla na nejnižší úroveň jeho politické kariéry. Američané jsou frustrovaní kvůli válce s Íránem a rostoucím životním nákladům. Volby do Kongresu, které se konají v polovině prezidentova funkčního období, jsou považovány za celonárodní referendum o výkonu šéfa Bílého domu.