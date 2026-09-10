Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje.

Aliančním plavidlům a letounům se podařilo lokalizovat a kontaktovat ruské ponorky, které po jejich výzvě ustoupily od plánu použít novou tajnou zbraň, která měla poškodit kabely, aniž by zanechala stopy.

Británie a Norsko v dubnu oficiálně informovaly o provedení odstrašující operace proti ruským ponorkám v severním Atlantiku, podrobnosti o akci ani informace o účasti Američanů však nezveřejnily.

Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy
Ilustrační foto

Útoky na kritickou podmořskou infrastrukturu se v poslední době podle západních zpravodajských služeb stávají častěji využívanou součástí ruského hybridního boje proti spojencům podporujícím Ukrajinu, která se již pátým rokem brání ruské agresi. Kabely o průměru několika centimetrů, ležící na mořském dně či mělko pod jeho povrchem, jsou klíčové pro internetové propojení či fungování platebních systémů. Evropské země po několika útocích posílily jejich ostrahu.

V srpnu šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe varoval při návštěvě Moskvy vedení ruských rozvědek před sílící ruskou sabotážní aktivitou v Evropě, píše Reuters.

Plavidla takzvané ruské stínové flotily, která je primárně určena k obcházení západních sankcí při vývozu ropy, západní představitelé a odborníci podezřívají z provádění sabotáží. Například koncem loňského roku zadržela finská pobřežní stráž ve Finském zálivu loď, kterou úřady podezíraly z úmyslného poškození podmořského kabelu.

Finsko zatklo dva podezřelé kvůli poškození podmořského kabelu
Loď Fitburg zadržená Finskem

Výběr redakce

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

před 10 mminutami
Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

11:49Aktualizovánopřed 37 mminutami
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

11:21Aktualizovánopřed 45 mminutami
Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

07:54Aktualizovánopřed 48 mminutami
Ve sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví, jednat by se mělo o dálničních známkách

ŽivěVe sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví, jednat by se mělo o dálničních známkách

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

06:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Alarm na displeji. Český rozhlas zkouší novou technologii výstrahy

Alarm na displeji. Český rozhlas zkouší novou technologii výstrahy

před 1 hhodinou
Městský soud zrušil osvobození Feriho

Městský soud zrušil osvobození Feriho

10:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje.
před 10 mminutami

Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

Ukrajinské drony v noci na čtvrtek zaútočily na Machačkalu, která leží na jihu Ruské federace na západním pobřeží Kaspického moře. Ukrajinské přístavní město Mykolajiv hlásí po ruském útoku čtyři mrtvé. Další oběti jsou v Dnipru.
07:54Aktualizovánopřed 48 mminutami

Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

Možná ztráta republikánské většiny v Kongresu po listopadových volbách by pro USA znamenala peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu Republikánů v Dallasu. Ten se koná mimořádně před volbami pořádanými v polovině prezidentského mandátu. Šéf Bílého domu slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi pět tisíc dolarů (skoro 104 300 korun).
06:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus

Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020, uvedla ve čtvrtek služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.
před 2 hhodinami

Goethe ano, Bauhaus ne. AfD si může vyzkoušet vlasteneckou kulturu v praxi

Po vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zaznívají od zástupců německé kulturní sféry obavy, jaké důsledky bude mít volební výsledek pro kulturu. Tím spíš, že AfD má silnou podporu i celostátně. Strana považovaná německou tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou se netají tím, že upřednostňuje „vlasteneckou kulturní politiku“.
před 3 hhodinami

Spor o Falklandy přiživuje Izrael. Jde o ropu i volby

Izrael a Spojené státy využívají gradujícího sporu o Falklandy a tamní ropná pole k zesílení diplomatického tlaku na Velkou Británii v jiných oblastech. Vztahy mezi Buenos Aires a Jeruzalémem se prohloubily s nástupem pravicového prezidenta Javiera Mileie. V minulém století židovský stát tajně vyzbrojoval argentinskou diktaturu. Izraelská krajní pravice volá po sankcích vůči Spojenému království, pokud neukončí „okupaci“ ostrovů. Svár podle expertů umocňují blížící se volby v Argentině i židovském státě.
před 6 hhodinami

Místo v aktovce pod troskami tiskárny. Ukrajinským žákům chybí učebnice

První školní týden na Ukrajině provází kromě poplachů a útoků také nedostatek učebnic. Rusko během léta zasáhlo několik skladů a tiskáren – včetně třetí největší v zemi. Statisíce zničených knih nyní vydavatelé musejí nechat narychlo vyrobit.
před 7 hhodinami

Po požáru trajektu na Filipínách zemřelo pět lidí, další se pohřešují

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších 87 se pohřešuje po požáru trajektu na Filipínách. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na filipínskou pobřežní stráž.
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

před 19 hhodinami
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

před 19 hhodinami
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026