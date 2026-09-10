Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Armády zemí Severoatlantické aliance překazily sabotáž ruských ponorek, které poblíž souostroví Špicberky nacvičovaly poškozování podmořských kabelů. Operaci, při níž Rusko zkoušelo využití sofistikované vojenské techniky nezanechávající stopy, odhalily na jaře armády Spojených států, Británie a Norska, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované zdroje.
Aliančním plavidlům a letounům se podařilo lokalizovat a kontaktovat ruské ponorky, které po jejich výzvě ustoupily od plánu použít novou tajnou zbraň, která měla poškodit kabely, aniž by zanechala stopy.
Británie a Norsko v dubnu oficiálně informovaly o provedení odstrašující operace proti ruským ponorkám v severním Atlantiku, podrobnosti o akci ani informace o účasti Američanů však nezveřejnily.
Útoky na kritickou podmořskou infrastrukturu se v poslední době podle západních zpravodajských služeb stávají častěji využívanou součástí ruského hybridního boje proti spojencům podporujícím Ukrajinu, která se již pátým rokem brání ruské agresi. Kabely o průměru několika centimetrů, ležící na mořském dně či mělko pod jeho povrchem, jsou klíčové pro internetové propojení či fungování platebních systémů. Evropské země po několika útocích posílily jejich ostrahu.
V srpnu šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe varoval při návštěvě Moskvy vedení ruských rozvědek před sílící ruskou sabotážní aktivitou v Evropě, píše Reuters.
Plavidla takzvané ruské stínové flotily, která je primárně určena k obcházení západních sankcí při vývozu ropy, západní představitelé a odborníci podezřívají z provádění sabotáží. Například koncem loňského roku zadržela finská pobřežní stráž ve Finském zálivu loď, kterou úřady podezíraly z úmyslného poškození podmořského kabelu.