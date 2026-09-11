Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Kyjev a další ukrajinská města čelila v noci na pátek dalšímu náletu ruských dronů, včetně bezpilotních letounů s proudovým pohonem. V ukrajinské metropoli byl vyhlášen druhý stupeň leteckého poplachu a úřady vyzvaly obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Údery v noci směřovaly také na ruské území. Úřady v Bělgorodské oblasti tvrdí, že si ukrajinské útoky vyžádaly dva mrtvé a šest raněných. V Saratově pak dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon, prohlásila firma. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

V kyjevské Dniprovské čtvrti vypukl v důsledku ruského útoku požár v devítipodlažním obytném domě, uvedla kyjevská vojenská správa na telegramu. Podle místních úřadů byli při úderu nejméně dva lidé zraněni. Rusko začátkem týdne obnovilo každodenní útoky na ukrajinskou metropoli po třídenní přestávce, kterou obě válčící země vyhlásily kvůli víkendové návštěvě amerických vyjednavačů v Moskvě a Kyjevě.

Rusko i Ukrajina v sobotu oznámily, že se v souvislosti s návštěvou amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a následně v Kyjevě po dobu tří dnů zdrží vzdušných útoků na obě hlavní města. Ruská státní agentura TASS v pondělí před půlnocí potvrdila, že ruské moratorium na útoky na Kyjev skončilo, a ruské síly v noci na úterý útoky na město obnovily. O život při nich tehdy přišli nejméně tři lidé a dalších 25 utrpělo zranění.

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Údery v Rusku

Úderům v noci čelilo také Rusko. Po explozi dronu v neupřesněném objektu ve městě Novyj Oskol přišel o život jeden muž. Sídlo leží východně od Bělgorodu. Na dalších místech bylo zraněno pět lidí. Další muž zahynul, když dron zasáhl jeho auto v Šebekinu, vesnici vzdálené pět kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Žena, která v autě cestovala s ním, utrpěla zranění. Bělgorodská oblast, která sousedí především s ukrajinskou Charkovskou oblastí, je častým terčem útoků ukrajinských dronů.

Druhý největší ruský internetový prodejce Ozon, který se v posledních týdnech stal terčem ukrajinských útoků opakovaně, na telegramu napsal, že ze svého logistického centra v Saratově evakuoval zaměstnance a stáhl zboží z regálů. Na místě požáru, který vypukl v důsledku úderu dronu, podle něj zasahují záchranné složky. Firma zároveň upozornila, že v Saratově a okolí pozastavila příjem objednávek od zákazníků i zboží od dodavatelů.

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Ukrajinský dron při zkušebním letu (ilustrační foto)

Ozon na konci roku 2024 oznámil zahájení výstavby nového logistického areálu v Saratově na ploše přes 100 tisíc metrů čtverečních, připomněla ruskojazyčná služba BBC. Centrum mělo pojmout přes 30 milionů produktů a zpracovávat až 900 tisíc objednávek denně.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin ještě předtím na telegramu prohlásil, že útok dronu v Saratově poškodil civilní infrastrukturu, ale nespecifikoval, o jaký objekt šlo. Některé telegramové kanály spekulovaly o možném útoku na tamní rafinerii, tato informace se ale nepotvrdila. Ukrajina útočila na Saratov také v noci na úterý, kdy si útok vyžádal deset zraněných.

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Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi zahájené na rozkaz tamního vládce Vladimira Putina v únoru 2022. Součástí bojů jsou časté vzájemné vzdušné údery, které v poslední době zesílily na obou stranách. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, ale umírají při nich i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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Ilustrační snímek

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