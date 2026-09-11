V Benátkách uvedli film Naza o zabíjení Palestinců v Gaze

Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách měl premiéru očekávaný dokumentární film Naza o válce v Pásmu Gazy od izraelských tvůrců Juvala Abrahama a Rachel Szorové. Tvůrci na tiskové konferenci řekli, že chtěli ukázat, jak zevnitř vypadá izraelský systém zabíjení Palestinců. Ve filmu anonymně vystupují izraelští vojáci a příslušníci tajných služeb, kteří popisují plánování vojenských operací v Pásmu Gazy včetně toho, jak se počítá s civilními oběťmi, napsala agentura Reuters.
Szorová uvedla, že tvůrci chtěli zobrazit to, co o zabíjení palestinských civilistů v Pásmu Gazy ukázaly reportáže vydané například deníkem The Guardian, který je producentem snímku. „Cítili jsme zodpovědnost jako Izraelci využít našeho postavení a důvěryhodnosti, abychom přinesli svědectví zevnitř,“ uvedl Abraham, který kritizoval část izraelských médií, že zabíjení palestinských civilistů opomíjí či k němu přímo vyzývá.
Dokument přináší výpovědi anonymizovaných izraelských vojáků a příslušníků tajných služeb o tom, jak izraelské složky při plánování úderů na Pásmo Gazy počítaly také se zabíjením palestinských civilistů. Jeden z vystupujících popsal údery jako „masové zabíjení v průmyslovém měřítku“. Rozhovory byly natočeny na střechách v Tel Avivu a film ukazuje záběry z Pásma Gazy až na samotném svém konci, píše agentura Reuters. „Chtěli jsme ukázat, jak v Tel Avivu život pokračuje dále,“ řekla Szorová na tiskové konferenci.
„Prolomit mlčení“
Tvůrci tvrdí, že svým snímkem chtěli prolomit mlčení, které podle nich stále obklopuje zabíjení palestinských civilistů při bojích v Pásmu Gazy. „Doufám, že se za zločiny (v Pásmu Gazy) bude někdo zodpovídat před spravedlností,“ uvedl Abraham, podle kterého se Izrael systematicky dopouští zločinů. Kritizoval také využívání paměti na holocaust a problém antisemitismu pro „ospravedlnění činů, které není možné ospravedlnit“.
Kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů v Pásmu Gazy Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal v roce 2024 zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta. Izrael také čelí kritice některých nevládních organizací, například Amnesty International, že v Pásmu Gazy páchal genocidu. Izraelská vláda taková obvinění opakovaně odmítla.
Abraham a Szorová jsou novináři a podíleli se na vzniku dokumentárního filmu Žádná jiná země, který získal v roce 2025 ocenění americké filmové akademie Oscar za nejlepší celovečerní film. Film v Benátkách soutěží v hlavní festivalové kategorii. Udělení hlavní festivalové ceny Zlatého lva porota oznámí v sobotu.
Podle úřadů v Pásmu Gazy, které kontroluje palestinské teroristické hnutí Hamás, zabilo tamní izraelské tažení od začátku v říjnu 2023 přes 73 tisíc Palestinců. Údaj považuje za věrohodný OSN a zahrnuje civilisty i ozbrojence. Izrael zahájil boje v reakci na teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců na izraelské území ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 Izraelců či lidí pobývajících v Izraeli a dalších 251 jich bylo uneseno do Pásma Gazy.