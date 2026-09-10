Ve Švýcarsku havaroval autobus, podle policie zemřelo několik lidí

Při čtvrteční nehodě autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí. Bez bližších podrobností to na síti X oznámila policie kantonu Graubünden, kde se nehoda stala. Podle portálu Blick cestu autobusu organizovala nizozemská společnost. To následně potvrdila i policie, podle které tvoří Nizozemci většinu cestujících, možná všechny. Nizozemská asociace cestovních kanceláří ANVR hovoří výhradně o Nizozemcích. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok.
„Při nehodě turistického autobusu v Susch zemřelo několik lidí. Několik lidí bylo také zraněno,“ uvedla policie kantonu Graubünden. Poznamenala, že nehoda se stala mezi obcemi Susch a Zernez na východě zmíněného kantonu nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií.
V době nehody v podvečer na místě zasahovalo několik sanitek a velké množství záchranářů, včetně pěti vrtulníků. Ty místo nehody opustily krátce před 22:00, uvedla policie reportérovi deníku Blick. K průběhu nehody ani k přesnému počtu mrtvých a zraněných zatím úřady žádné informace neposkytly.
Blick napsal, že autobusem cestovala 48členná skupina. Autobusový dopravce Oad, kterého se nehoda týká, uvedl, že autobus byl na cestě do Rakouska a že návštěva Švýcarska byla jednodenním výletem.
Kantonální policejní mluvčí Roman Rüegg uvedl, že autobus havaroval pozdě odpoledne, kdy najel do svodidla, následně spadl ze silnice, kde zůstal ležet na boku. Poznamenal, že policie vychází z toho, že nehoda se týkala jen autobusu, žádné další vozidlo do ní nebylo zapojeno.