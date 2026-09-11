Zelenskyj vyzval Trumpa k zavedení tvrdých protiruských sankcí


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval svůj americký protějšek Donalda Trumpa k okamžitému zavedení tvrdých protiruských sankcí, které by omezily schopnost Moskvy vyrábět rakety. Ukrajinská hlava státu to podle agentury AFP řekla v Kyjevě na fóru Jaltské evropské strategie. Zelenskyj se pozastavil nad tím, proč nelze rozhodnutí přijímat rychleji.

Ukrajinský prezident vyzval k zavedení dalších sankcí v době, kdy jeho země čelí zesíleným vzdušným úderům, k nimž Rusko stále častěji používá řízené střely a letecké pumy a bezpilotní letouny s proudovým pohonem, které má protivzdušná obrana problém včas zachytit. Zelenskyj ve čtvrtek v Kanadě potvrdil, ze se chce na konci září setkat s americkým protějškem v New Yorku.

„Sankce je třeba zavést okamžitě. Musí být tvrdé. Je to nástroj, kterým mohou Spojené státy připravit Rusko o schopnost financovat válku proti Ukrajině. A upřímně řečeno, někdy nechápu, proč nelze rozhodnutí přijímat rychle,“ uvedl Zelenskyj ve výzvě, kterou zveřejnil i na sociálních sítích.

Rozhodnutí o sankcích, hospodářských a energetických omezeních vůči Ruské federaci a také o omezení výroby balistických raket a souvisejících zbraní je podle Zelenského třeba přijmout okamžitě.

Americký Senát v pondělí schválil balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině. Sankce cílí hlavně na země, které od Ruska nadále nakupují ropu a plyn. Na balíku opatření, který ještě musí schválit Sněmovna reprezentantů, více než rok pracoval nedávno zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham.

„Tento návrh zákona musí projít hlasováním a získat podporu. Kromě toho jsou však důležitá i rozhodná opatření ze strany americké administrativy. Osobní rozhodnutí prezidenta Trumpa. Pevně doufám, že se jich dočkáme,“ poznamenal k tomu v pátek ukrajinský prezident.

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Ukrajina chce podle Zelenského jednat o ukončení války

Zelenskyj ujistil, že Ukrajina je schopna reagovat na jakoukoli operaci, kterou by Rusko mohlo podniknout. „Rusko ví, že pokud zaútočí – a připravuje se na útoky proti naší energetické soustavě za letošní zimu, dočká se v odpověď téhož,“ podotkl nejvyšší ukrajinský představitel. Zdůraznil však, že Ukrajina chce jednat o ukončení války.

„Protahování války představuje výzvu nejen pro Ukrajinu, ale i pro ruskou ekonomiku a celý svět,“ upozornil Zelenskyj s poukazem mimo jiné na blokádu Černého moře s významným koridorem pro přepravu potravin.

„Zemědělství a energetika jsou dvě výzvy, jimž dnes čelí celý svět. A pokud je mír v tuto chvíli nemožný, protože si ho jeden člověk (ruský vládce Vladimir Putin) nepřeje, můžeme vyřešit otázku energetického příměří a potravinové bezpečnosti. To jsou rozhodnutí, která lze učinit,“ míní Zelenskyj.

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