Ukrajina získá tisíc střel pro systémy Patriot, oznámil ministr obrany Chmara

Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi tisíc střel do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Ukrajina střely potřebuje k sestřelování ruských balistických raket. Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová mezitím v prohlášení bez dalších podrobností sdělila, že spolu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vítají dohodu členských zemí k nákupu klíčových produktů pro systémy Patriot pro napadenou Ukrajinu.
„Budeme nadále společně podporovat Ukrajinu a posilovat obrannou pozici Evropy,“ uvedla von der Leyenová. Ta v prohlášení také informovala o vyplacení částky 3,2 miliardy eur (77,4 miliardy korun), která Ukrajině pomůže lépe chránit vzdušný prostor před ruskými útoky. Dodala, že Ukrajina již dříve z podpůrného úvěru dostala 8,4 miliardy eur (203,3 miliardy korun).
V prohlášení šéfka EK v souvislosti se systémem Patriot zmiňuje dohodu unijních států o výjimce pro nákupy. Unijní půjčka o celkovém objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), jejíž vyplácení je rozděleno na letošní a nadcházející rok, totiž dovoluje nakupovat jen evropské a ukrajinské produkty. Výbor pro správu půjčky, jehož součástí jsou zástupci členských zemí, Ukrajině podle zjištění zpravodajky ČTK v Bruselu nově povolil i nákupy pro systémy Patriot, které jsou americké.
Oznámení Chmary a von der Leyenové přišlo po začátku on-line schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, což jsou země zbrojně podporující obranu Ukrajiny před ruskou invazí.
Dodávat střely bude i Německo
Prohlášení na úvod úterní schůzky učinil i německý ministr obrany Boris Pistorius, který slíbil z německých vojenských zásob dodat napadené zemi mimo jiné také střely PAC-2 do systémů Patriot. O tuto munici, která je považována za obecně nedostatkovou, Ukrajina dlouhodobě usiluje.
Rutte na úterní schůzce prohlásil, že spojenci nemají jinou možnost než podporu Ukrajině zintenzivnit. „Naše kolektivní podpora umožní Ukrajině chytit se příležitostí, které nyní vznikají na všech frontách, a ochránit své nebe,“ řekl šéf NATO.
Kontaktní skupina pro Ukrajinu je známá i jako ramsteinská skupina, a to podle americké letecké základy Ramstein v Německu, kde se tato jednání opakovaně konala. Součástí skupiny je i Česko.