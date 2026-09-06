Witkoff a Kushner jsou v Kyjevě na první návštěvě, budou jednat se Zelenským

Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přicestovali do Kyjeva na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině. V sobotu se dvojice vyslanců prezidenta Donalda Trumpa setkala v Kremlu s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech.
Witkoff s Kushnerem na kyjevské hlavní nádraží přijeli vlakem z Polska, napsala agentura AFP s odvoláním na svého fotografa. Z Moskvy letadlo s americkými emisary v sobotu letělo právě do Polska a podle webu FlightRadar24 přistálo na letišti u Řešova.
Zelenskyj v očekávání schůzky s americkou delegací zveřejnil na sociální síti X fotografie svého vyjednávacího týmu. „Chceme se přiblížit ukončení války. Mír je potřeba. Bezpečnostní záruky jsou potřeba. Důstojný ráz poválečného míru je potřeba. Naše návrhy jsou připraveny,“ napsal prezident.
Trump v pátek naznačil, že USA mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl prezident, který se o ukončení ruské války snažil už po návratu do Bílého domu loni v lednu. Několik kol jednání ale mír nepřinesla a úsilí Washingtonu polevilo letos kvůli válce USA a Izraele s Íránem.
Putin ve čtvrtek tvrdil, že řada zemí včetně USA a Číny je připravena mírové urovnání podpořit. „Problém však nakonec musí vyřešit země zapojené do konfliktu, a to je Rusko a Ukrajina,“ prohlásil na ekonomickém fóru ve Vladivostoku na ruském Dálném východě. „Existuje nějaká šance? Podle mého názoru ano, existuje.“
Jednání v Kremlu trvala v sobotu tři hodiny a kromě Putina se jich účastnil i jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev. Ušakov posléze jednání označil za konstruktivní a maximálně upřímná. Uvedl také, že ruský prezident opět zdůraznil potřebu řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu.
Právě trvání Ruska na řešení „základních příčin“ konfliktu dosud znemožňuje jeho ukončení. Moskva za ně totiž označuje skutečnosti, jejichž „vyřešení“ by vedlo k likvidaci nezávislé Ukrajiny a k oslabení Západu.
Skrývá se pod nimi mimo jiné požadavek na odstranění legitimně zvolené ukrajinské vlády a její nahrazení proruským kabinetem, zásadní redukci ukrajinské armády, zákaz rozšiřování NATO či tvrzení o údajném útlaku Rusů a ruské kultury na Ukrajině včetně jazyka, které je ale nepravdivé.