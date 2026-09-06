Nedělní debata o návrhu státního rozpočtu na příští rok

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Hlavním tématem Nedělní debaty je návrh státního rozpočtu na příští rok. Pozvání přijali předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS), předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). V analytické části pořadu téma rozebírají experti.
Nedělní debatu doplnil panel expertů moderovaný Jiřím Václavkem. Zúčastnili se ho bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, novinář a ekonom David Klimeš, politoložka a ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
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