Útoky na Saúdskou Arábii sílí, školy v Rijádu se uzavřou

Úřady v Saúdské Arábii nařídily školám v hlavním městě Rijádu, aby na týden zavedly distanční výuku. Oznámení se objevilo den poté, co koalice vedená Rijádem, která bojuje proti jemenským islamistickým rebelům hútíům, zachytila drony a balistické rakety namířené na království.
Rodiče v Rijádu rozhodnutí škol kritizují, protože ho dostali na poslední chvíli a nemají jasné informace o důvodech opatření. Podle jednoho z rodičů, který si nepřál být jmenován, by rodiny měly v případě uzavření škol na celý týden dostat od úřadů srozumitelné vysvětlení. Další rodič, Libanonec žijící v Rijádu, uvedl, že nikdo zatím neví, co se děje.
Opatření přichází v době zvýšeného napětí v oblasti Perského zálivu a téměř každodenních útoků proti Saúdské Arábii, za nimiž podle dostupných informací stojí právě Íránem podporovaní hútíové, kteří ovládají část Jemenu včetně většiny pobřeží Rudého moře.
Rijádem vedená koalice v Jemenu v sobotu uvedla, že zachytila dvě balistické rakety a dva drony, které vypustili rebelové na Saúdskou Arábii. Střely mířily na město Chamís Mušajt a drony na metropoli Rijád. Koalice dodala, že monitoruje hrozbu raket a dronů vypouštěných na království, další podrobnosti však neposkytla.
Předchozí údery zasáhly saúdskoarabská města, energetickou infrastrukturu a lodní dopravu, čímž zvýšily tlak na globální dodávky ropy způsobený americko-izraelskou válkou proti Íránu a ohrozily hlavní alternativní trasu vývozu ze zemí Perského zálivu v době, kdy provoz přes Hormuzský průliv zůstává z velké části zablokovaný.
Rada bezpečnosti OSN už dříve odsoudila sílící útoky hútíjských džihádistů na Saúdskou Arábii. Upozornila, že při těchto úderech byli zraněni civilisté, včetně žen a dětí.
Pakt z Mekky
V pátek velitelé ozbrojených sil Saúdské Arábie a jejích vojenských spojenců Pákistánu a Turecka na schůzce v saúdskoarabském hlavním městě jednali o hrozbách, kterým království čelí, a řešili rozšíření spolupráce tajných služeb, hlubší vojenskou koordinaci a propojení svých vojenských kapacit.
Trojice zemí podepsala v saúdskoarabské Mekce začátkem srpna obrannou dohodu, v níž se zavázala ke vzájemné pomoci v případě napadení.