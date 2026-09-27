Pražský okruh u Slivence se večer uzavře kvůli usazení nosníku

Pražský okruh u Slivence se v neděli v pozdních večerních hodinách zcela uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Původně policisté dopoledne oznámili, že omezení začne ve 13:00, ale po poledni uvedli, že se začátek uzavírky posouvá na večer. Místo omezení bude na kilometru 16,5, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5. Okruh bude podle předchozích informací policie uzavřený v obou směrech zhruba na dvě hodiny.
„Prosíme řidiče, aby využili okolní komunikace a tomuto úseku se vyhnuli,“ sdělili policisté. Tato úplná uzavírka okruhu je podle nich neplánovaná.
Státní Ředitelství silnic a dálnic původně ve čtvrtek oznámilo, že kvůli instalování nosníků budou stavbaři na úseku mezi Ořechem a sjezdem u Barrandova o víkendu krátkodobě zastavovat provoz v nočních hodinách. Práce tam provádí stavební firma Skanska, staví dva nové nadjezdy.
Podle předchozích informací ředitelství má být také na Pražském okruhu od soboty do nedělních 15:00 kvůli opravám provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 vedený pouze jedním pruhem.