Pět lidí zemřelo při nehodě nákladního letadla společnosti Amazon v Miami

Nejméně pět lidí zemřelo při nehodě nákladního letounu Amazon Prime Air, který v neděli při přistání na mezinárodním letišti v Miami vyjel z ranveje a narazil do několika vozidel. Dalších pět lidí utrpělo zranění, tři z nich jsou v kritickém stavu, oznámili zástupci místních úřadů. Letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
Let Amazon Prime Air 7598 vyjel z ranveje krátce před 14:00 místního času (20:00 SELČ). Podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) šlo o Boeing 767-300, který do Miami přiletěl ze San Juanu v Portoriku. Letoun pro Amazon provozovala nákladní letecká společnost 21 Air.
Stroj po vyjetí z diagonální ranveje narazil do několika vozidel a začal hořet, uvedli místní činitelé. K nehodě vyjelo přibližně šedesát hasičských vozů. Snímky agentury Reuters zachycují letoun s přídí na zemi a zvednutou ocasní částí. Na jeho pravém boku jsou patrné stopy po požáru.
„V tuto chvíli je pro nás naprostou prioritou bezpečnost, zdraví a péče o všechny zúčastněné,“ uvedla mluvčí Amazonu Kelly Nantelová. Společnost podle ní spolupracuje s místními úřady a zjišťuje podrobnosti o příčinách nehody.
Všechny ranveje a pojezdové dráhy letiště byly po havárii uzavřeny. Americký ministr dopravy Sean Duffy cestující upozornil, že musejí počítat s výrazným zpožděním a možným rušením letů. Podle portálu FlightAware bylo v neděli odpoledne zpožděno přibližně 250 spojů.