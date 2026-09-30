Burnham připouští možnost návratu Británie do EU


před 24 mminutami|Zdroj: BBC, ČTK

Premiér Spojeného království Andy Burnham v rozhovoru pro BBC naznačil, že návrat do EU patří mezi možnosti, které by jeho vláda mohla zvážit s cílem přetvořit dlouhodobé vztahy s Evropou. Dříve se v úterním projevu na sjezdu Labouristické strany zavázal prozkoumat možnosti užších vazeb s Unií na summitu, který se uskuteční letos.

Burnham v rozhovoru pro BBC zopakoval, že současná dohoda o brexitu způsobila „více škody než užitku“ a dodal, že chce prozkoumat, „co je proveditelné“, aby se vztahy napravily.

„Británii nezajistíme jasnou cestu, kterou potřebujeme pro zbytek tohoto století, dokud nerozhodneme o dlouhodobém vztahu s trhem, který je pro nás stále tím největším,“ řekl v úterý Burnham podle AFP. „Využiji příležitosti kolem nadcházejícího summitu a představím vám i celé zemi, jaké jsou podle mého názoru různé možnosti dlouhodobých vztahů Británie s našimi evropskými partnery,“ avizoval dle Reuters.

„Později v letošním roce se uskuteční summit mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, kde bude jedním z bodů programu otázka, jak co nejlépe spolupracovat v oblasti migrace,“ řekl Burnham podle serveru The Guardian. „Kromě toho budeme pracovat na zajištění výhod pro naše britská odvětví, která brexit nejvíce poškodil,“ dodal Burnham, který se do čela labouristů i vlády postavil letos v červenci.

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Obrat v rétorice

BBC připomíná, že Burnham jako kandidát v doplňovacích volbách v Makerfieldu, které mu umožnily návrat do parlamentu, slíbil, že nebude znovu otevírat argumenty týkající se brexitu, a řekl, že „nenavrhuje, aby Spojené království zvažovalo opětovný vstup do EU“.

Jeho nejnovější komentáře však jsou podle BBC dosud nejjasnějším náznakem toho, že by se mohl rozhodujícím způsobem odklonit od volebního programu labouristů pro rok 2024, který sliboval „zajistit, aby brexit fungoval“ a zároveň vylučoval opětovné přistoupení k celní unii nebo jednotnému trhu.

Spojené království vystoupilo z EU v roce 2020. Tomuto kroku přezdívanému brexit předcházelo referendum, které vyhlásil tehdejší konzervativní premiér David Cameron.

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