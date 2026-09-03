Spolupráce Británie a Francie pomáhá Ukrajině i boji proti migraci, řekl Burnham

O další spolupráci při pomoci bránící se Ukrajině či v boji proti nelegální migraci před Lamanšský průliv jednali ve čtvrtek v Londýně britský premiér Andy Burnham a francouzský prezident Emmanuel Macron. Oba lídři zdůraznili, že vazby jejich zemí jsou v současnosti i přes britský odchod z Evropské unie velmi pevné, píší média.
Burnham ocenil, že Macron byl prvním státníkem ze zemí EU, který zavítal do Downing Street po jeho červencovém nástupu do premiérského úřadu. „Ukazuje to, čeho lze dosáhnout spoluprací, přesně jako to předvádíme v otázce Ukrajiny, malých plavidel (s migranty) nebo také v posilování vztahů EU a Británie,“ řekl podle stanice BBC Burnam novinářům před začátkem pracovního oběda.
Obě země mají vůdčí role v takzvané koalici ochotných sdružující státy, které pomáhají Kyjevu v obraně proti více než čtyři roky trvající ruské agresi. Londýn i Paříž se také pokoušejí snížit počet migrantů, kteří na člunech míří k britským břehům od francouzského pobřeží. Jejich počet letos meziročně klesl, ačkoli britská opozice stále tvrdí, že vláda nedělá pro vyřešení problému dost.
Vztahy pevné jako tapiserie
Macron přicestoval do Londýna ve středu, aby symbolicky otevřel výstavu slavné tapiserie z Bayeux, o jejíž roční zapůjčení Británii se osobně zasadil. Prohlásil, že vztahy obou zemí by měly být pevné jako látka tohoto téměř tisíc let starého historického unikátu.
Obě země nemají vždy stejné názory, ale jsou připraveny diskutovat o všech tématech včetně sbližování Británie s EU, dodal francouzský prezident. Většina Britů podle současných průzkumů považuje odchod z EU před šesti lety za chybu a Burnham prosazuje posílení vzájemných vztahů, o němž by měl na podzim jednat summit EU a Británie.