Transformační plán Volkswagenu nemá na Škodu Auto přímý dopad, uvádí česká firma


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Nový transformační plán koncernu Volkswagen (VW) nemá žádný přímý dopad na aktivity Škoda Auto, uvedl mluvčí mladoboleslavské automobilky za výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Firma tak zopakovala své stanovisko z července, kdy uvedla, že se jí restrukturalizační plán koncernu přímo netýká.

Volkswagen ve čtvrtek večer oznámil, že dozorčí rada jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a posílení konkurenceschopnosti.

Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až sto tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. „Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad,“ uvedl Vejdělek.

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Ilustrační foto

Škoda Auto, která je součástí koncernu VW, podle Vejdělka již řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby si její závody v Česku udržely konkurenceschopnost. Pokračuje mimo jiné v programu oznámeném v roce 2024, který počítá do roku 2028 se snížením počtu nepřímých pracovníků – tedy těch, kteří nejsou ve výrobě – o patnáct procent prostřednictvím přirozené fluktuace.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v zemi. V Česku provozuje tři výrobní závody a zaměstnává tam přibližně 36,5 tisíce zaměstnanců včetně těch agenturních.

Škoda: Na proměnu průmyslu se připravujeme

Automobilka se podle Vejdělka na proměnu automobilového průmyslu aktivně připravuje. Příkladem je nová hala na výrobu bateriových systémů v Mladé Boleslavi, kde má ve třísměnném provozu pracovat až šest set lidí. Půjde o kombinaci nově vytvořených míst a pozic pro rekvalifikované zaměstnance.

Závody v Kvasinách a Vrchlabí podle firmy dlouhodobě procházejí modernizacemi a investicemi, které mají zajistit jejich další rozvoj, konkurenceschopnost a udržitelnost.

Na otázku, zda se Škody dotkne plán koncernu do roku 2035 zúžit modelovou nabídku přibližně o polovinu, automobilka konkrétně neodpověděla. Uvedla, že u všech modelů průběžně vyhodnocuje vývoj trhu, potřeby zákazníků a regulatorní požadavky. Jejím cílem je nabízet vyvážené portfolio elektromobilů a vozů se spalovacími motory.

Konkrétní dopad koncernového plánu na budoucí investice v Česku Škoda rovněž neuvedla. Podle Vejdělka má firma spolehlivý obchodní model založený na modernizovaném modelovém portfoliu a efektivní struktuře nákladů. Nadále chce rozšiřovat a modernizovat nabídku elektromobilů.

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Sídlo společnosti Volkswagen ve Wolfsburgu

Analytici: Plán VW zasáhne hlavně menší firmy

Restrukturalizaci Volkswagenu pocítí v rámci tuzemského automotive výhradně dodavatelský řetězec, myslí si poradce pro automobilový průmysl Petr Knap. „Méně modelů a méně variant výbav znamená menší a méně diverzifikovanou poptávku po komponentech. To nejvíc pocítí menší dodavatelé vázaní na spalovací motory a na německou poptávku. A těch mohou být klidně vyšší desítky. Čím diverzifikovanější portfolio a více aktivit mimo automotive mají, tím jsou v lepší pozici,“ popsal.

Analytik XTB Jiří Tyleček dodává, že naopak dodavatelé elektroniky, bateriových systémů či komponentů pro elektromobily mohou získat nové zakázky.

„Nepříjemná jistota je za mne lepší než měsíce nejasností. Dodavatelské firmy mají alespoň nějaký rámcový výhled,“ zmínil Knap. Z dlouhodobého hlediska podle něj může jít paradoxně pro dodavatele i o dobrou zprávu, protože plán dává koncernu větší šanci fungovat i v budoucnu.

Analytik Portu Marek Pokorný upozornil, že pro české dodavatele je důležitější rozhodnutí, že se zrušila až polovina současných modelů a 75 procent všech výbavových variant. „Méně variant znamená kratší série a zrušené zakázky, což bolí hlavně menší firmy, které nedodávají automobilce přímo, ale svým větším odběratelům,“ vysvětlil.

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Vůz Škoda Auto na předváděcí akci v Novém Dillí

Dopady změn závisí na konkrétních krocích, míní sdružení

Oznámená restrukturalizace skupiny Volkswagen představuje podle Sdružení automobilového průmyslu pro české dodavatele významný signál. „Rozhodně ji ale nelze vnímat jako plošné a bezprostřední ohrožení celého tuzemského dodavatelského sektoru. Skupině Volkswagen sice dodává více než dvě stě českých firem, dopad však očekáváme u těch, které jsou přímo navázány na konkrétní modely nebo závody, jejichž výroba má být v následujících letech omezena či ukončena,“ prohlásil výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Přesný počet skutečně zasažených českých firem tak podle Petzla nyní nelze určit a záležet bude na konkrétně zrušených modelech a závodech. 

Rozhodující dle asociace bude, jak se změny promítnou do skutečných výrobních objemů a do nákupní strategie koncernu. „Z pohledu dodavatelů je tak největším problémem především omezená předvídatelnost. Na základě plánovaných objemů investují do nových linek, technologií i nástrojů a nastavují výrobní a personální kapacity. Pokud automobilka následně objemy výrazně sníží nebo výrobní program ukončí, náklady a nevyužité kapacity zůstávají na straně dodavatele,“ upozornil Petzl.

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Ilustrační snímek

Plán restrukturalizace je udržitelný, řekl dolnosaský premiér

Premiér německé spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies v pátek uvedl, že dohoda o restrukturalizaci VW přináší koncept, který je do budoucna udržitelný. Plán je podle něj investicí do budoucnosti a zvyšuje konkurenceschopnost. „Zároveň vyvineme pro všechny závody dlouhodobou perspektivu – s novými vozy, kde to bude hospodářsky udržitelné, a novými formami průmyslové produkce,“ dodal. Zdůraznil přitom, že přijetí plánu stojí na začátku „společné cesty“.

Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že avizovaný úsporný plán přináší naději. Ocenil, že koncern nerozhodl o uzavření čtveřice továren a chce pro ně hledat alternativní využití. „Jsem si naprosto jist, že pracovníci Volkswagenu v Sasku mají vůli a vědomosti, aby dokázali, že jsou schopni pracovat efektivně,“ řekl. Saský ministr hospodářství Dirk Panter navrhl, aby se ve Zwickau v budoucnu vyráběly modely VW, které se dosud vyráběly v Číně.

Dohodu uvítala prostřednictvím svého mluvčího spolková vláda. Ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová vyzvala k zachování čtyř ohrožených továren. Závody v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu jsou podle ní „vysoce moderní“ a jejich zaměstnanci „mají právo“ na to, aby byly zachovány.

Čtvrteční dohodu v pátek kritizoval primátor Hannoveru Tim Kruithoff, je z ní prý extrémně frustrovaný. „Nejistota pro zaměstnance zůstává a nadcházející týdny budou těžké,“ dodal.

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