Volkswagen plánuje propustit desítky tisíc lidí a zrušit až čtyři továrny

Vedení automobilky Volkswagen upřesňuje radikální úsporné plány. Hodlá zrušit desítky tisíc pracovních míst a ukončit výrobu až ve čtyřech německých továrnách. V historii firmy nemají tyto plány obdoby.
Podle šéfa automobilky Olivera Blumeho je firma příliš velká, pomalá a složitá. V Evropě by proto v příštím desetiletí měla vyrábět o půl milionu aut méně.
Problémem je podle vedení nízká marže – ze sta eur tržeb firmě zůstanou po odečtení provozních nákladů jen necelá čtyři jako provozní zisk. Volkswagen by ale potřeboval nejméně osm až deset eur, aby zůstal konkurenceschopný, tvrdí management.
„Z dnešní perspektivy připadá asi polovina potřebných změn na Německo,“ uvedl Blume v úterním projevu k zaměstnancům ve Wolfsburgu.
Zmizet mají podle deníku Handelsblatt pracovní místa ve vedení, vývoji a prodeji, ne u montážních linek. Ušetřena by podle dřívějších vyjádření firmy měla zůstat také česká Škoda Auto.
Šéfka vlivné podnikové rady Volkswagenu Daniela Cavallová přesto odhaduje ztrátu až 65 tisíc pracovních míst, se kterými se dosud počítalo. „Samozřejmě si uvědomujeme, že musíme najít řešení. Ale jedno je jasné: nemůže vzniknout proti vůli zaměstnanců.“
Dolní Sasko továrny zavírat nechce
Proti uzavírání továren je i spolková země Dolní Sasko, kde Volkswagen sídlí a která se na rozhodování o jeho budoucnosti také podílí.
„Kdo říká, že Volkswagen je příliš velký, dělá hned první chybu. Velikost Volkswagenu, tato síla, je pro nás na mezinárodní úrovni obrovskou výhodou,“ míní zemský premiér Dolního Saska Olaf Lies.
I podle zaměstnanců by se Blume měl zaměřit spíš na to, jak prodávat víc aut, než jak zavírat továrny. Vedení firmy s nimi o tom chce během týdne mluvit celkem na devíti schůzkách.
Další pokus prosadit svůj plán pak bude mít Blume 4. září na dozorčí radě. Když se mu to nepodaří, může v rámci valného shromáždění přijít ke slovu i zakladatelská rodina Porsche-Piech. Jejich cíl je jasný: šetřit.