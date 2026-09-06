Od kolapsu po soužití s AI. Vědci představili vize možné budoucnosti Česka


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Czech Globe

Následující řádky se mohou zdát jako čtyři vědeckofantastické povídky, ale jde o představy vědců, akademiků i zástupců tuzemské státní správy, kteří se pokoušejí představit si, jak rozdílnými cestami by se mohla ubírat budoucnost České republiky do konce 21. století.

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR - CzechGlobe vydal rozsáhlý report, který představuje více možných scénářů, jimiž by se Česko mohlo potenciálně vydat do roku 2100. Do dvouletého výzkumu se zapojila stovka expertů – nejen vědců, ale také další osobnosti z akademického sektoru a z oblasti veřejné správy, především z ministerstev, ale také z krajů.

Výsledkem jsou čtyři scénáře, podle autorů zároveň věrohodné příběhy možného vývoje tuzemské společnosti, ekonomiky, ale i krajiny. CzechGlobe zdůrazňuje, že se nepasuje do role neomylného věštce, nejde o předpovědi budoucnosti ani o hodnocení toho, která cesta je správná. „Scénáře slouží jako nástroj pro přemýšlení o nejistotách, dlouhodobém plánování a hledání odolnějších rozhodnutí v době rychlých změn,“ zdůrazňuje organizace.

Autorům vykrystalizovaly čtyři možné podoby následujících dekád, přičemž každý scénář nastiňuje vývoj odlišným způsobem. Jeden z nich označují jako Rovnováha. Společnost v něm staví na kvalitě života, důvěře, spolupráci a dlouhodobém plánování. Technologie podporují veřejný zájem a ochranu životního prostředí. Jeho opakem je scénář nazvaný Konflikt a rozpad. V něm mezinárodní spolupráce slábne, instituce ztrácejí důvěru a společnost se postupně tříští. Rostou konflikty, nejistota i tlak na přírodní zdroje.

Opevněné světy či Všechny tváře růstu

Scénář Opevněné světy předpokládá, že technologický rozvoj bude pokračovat, ale jeho přínosy budou rozděleny velmi nerovnoměrně. Společnost se polarizuje a prohlubují se sociální rozdíly. Naopak scénář pojmenovaný Všechny tváře růstu si představuje svět, ve kterém se ekonomický růst a technologické inovace stávají hlavní společenskou prioritou. Přinášejí vysokou prosperitu, ale současně vytvářejí nové environmentální a sociální výzvy. Následující část článku přibližuje každý z nich detailně – tak, jak je autoři popisují.

Není zde nic vynechané, protože všechny podrobnosti mají svůj význam. Všechny čtyři scénáře jsou rozdělené na tři časové úseky. Nejprve je krátkodobý pohled do roku 2040, pak výhled budoucnosti mezi roky 2040 a 2070 a nakonec až výhled do roku 2100.

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