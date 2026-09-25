Noc vědy otevře veřejnosti dveře 155 výzkumných institucí

Noc vědy je největší tuzemskou akcí, která veřejnosti představuje, jak krásné mohou být být věda a poznávání světa. Tématem letošního ročníku, který se koná v pátek 25. září, je komunikace.
Noc vědy je pravidelná akce, která umožňuje lidem navštívit v jeden večer desítky vědeckých institucí, kam se normálně běžný člověk jen tak nedostane. Milovníci poznání se mohou dostat do laboratoří, k experimentům i vědcům, kteří šéfují těm největším projektům v Česku.
V Česku se Noc vědy koná od roku 2005 (do roku 2026 pod názvem Noc vědců) a svoje síly na ní spojují české univerzity, vědecké ústavy, ale také hvězdárny a spousta dalších institucí. V programu je jich letos zapojeno 155 a společně připravují program ve více jak sedmdesáti městech. A také se letos česká Noc vědy dostane do zahraničí díky Českým centrům třeba v Bělehradu, Bukurešti a Římě.
Kompletní program si můžete přečíst na webu akce:
Každý ročník Noci vědy má vždy jednotící téma, v minulosti to byly například bohatství, čas nebo mobilita. Letos je zastřešujícím pojmem komunikace, právě jí se budou nějakým způsobem týkat všechny akce, které tento ročník nabízí. Důležitou součástí bude letos program, který ukáže, co všechno se dá skrze vědu udělat pro lidi se zdravotním postižením.
„Chceme, aby si na Noci vědy našli své místo nejen ti, kteří se ve vědě už dobře orientují, ale i lidé, kteří se s ní teprve seznamují – včetně návštěvníků a návštěvnic s různými druhy postižení. I proto jsme rádi, že letos můžeme do Noci vědy zapojit také neziskové organizace, které těmto lidem významně pomáhají,“ komentuje akci Dana Kardová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která je členka týmu národních koordinátorů.