Brněnští vědci úspěšně testují čištění vody světlem a močovinou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, CEITEC, ČTK

Vědci testují metodu čištění vody pomocí světla a močoviny. Výsledky jsou zatím slibné, proto chtějí autoři zjistit, jestli by stejný způsob fungoval i na mikroplasty.

Močovina je organická látka, která se v přírodě běžně vyskytuje, takže je široce dostupná, a zejména levná. Její další úpravou vědci získají sloučeninu uhlíku a dusíku, kterou mohou využít k takzvané fotokatalýze. „Naše sloučenina slouží jako katalyzátor, který se aktivuje dopadajícím světlem. Díky tomu se začnou uvolňovat látky, které likvidují nečistoty přítomné ve vodě,“ uvedla vedoucí výzkumu Daina Arenas Buelvasová.

Nová metoda by podle vědců z CEITEC oproti současným postupům znamenala výrazný posun. K čištění vody se totiž obvykle využívají filtry, které nečistoty zachycují. Následně je ale potřeba filtry vyměňovat a jimi zachycené látky zlikvidovat.

Lepší než filtry

Sloučenina uhlíku a dusíku vytvořená z močoviny ale při styku se světlem škodliviny nejen zachytí, ale také rozloží. V laboratorních testech to dokázala s účinností až 97 procent. To sice ještě nemusí znamenat stejně vysokou účinnost v praxi, ale naznačuje to, že výzkum má potenciál, do kterého se vyplatí investovat.

Vědci si účinnost grafitického nitridu uhlíku, jak zní název použité sloučeniny uhlíku a dusíku, ověřili ve vodě znečištěné methylenovou modří. Plánují další výzkumy a pokusy. „Chci zjistit, zda je možné využít fotokatalýzu u grafitického nitridu uhlíku i k odstraňování mikroplastů. Zatím jsme ale teprve na začátku,“ doplnila vědkyně, která do Česka přišla z Kolumbie.

Výsledky výzkumu odborníků z institutu CEITEC Vysokého učení technického v Brně (VUT) publikoval vědecký časopise Sustainable Materials and Technologies. Podílely se na něm také další vědecké týmy z Brazílie a Kolumbie.

Odkaz na studii
Xixao

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