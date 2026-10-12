Vítězné video v prestižní soutěži vytvořila AI. Organizátoři změnili žebříček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Nikon Small World
Nahrávám video
Zdroj: Nikon Small World

Podvod. To bylo slovo, které se často opakovalo v komentářích, jakmile byly zveřejněny výsledky soutěže Nikon Small World in Motion. Experti upozorňovali, že pohyby na vítězném videu nejsou přirozené, neodpovídají jejich zkušenostem, a naopak působí, jako by ho vytvořila umělá inteligence (AI). Po upozornění ze strany vědců organizátoři vítězné video stáhli.

Vítězem zápolení o nejlepší vědecké video pořízené mikroskopem se stal čínský biolog Ning Sü z Pekingské univerzity. Porota ocenila jeho krátký snímek, který zachycuje abnormální pohyb řasinek dýchacích cest u dítěte s nemocí, která se jmenuje primární ciliární dyskineze. Jenže právě pohyb řasinek není reálný, vytvořila ho AI, ukázalo další vyšetřování.

„Po důkladném přehodnocení videa a doprovodných materiálů a po konzultaci s členy naší poroty společnost Nikon dospěla k závěru, že vítězné video nesplňovalo soutěžní pravidla týkající se generativní umělé inteligence,“ uvedl pro Českou televizi Remi Yuter za organizátory soutěže. Ti v důsledku skandálu upravili pořadí v soutěži tak, aby odráželo toto rozhodnutí.

Abnormální řasinky a těhotná želvuška. I to jsou nej videa ze světa pod mikroskopem
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„Pokrok v oblasti zobrazování a umělé inteligence se neustále rychle vyvíjejí a přináší nové výzvy pro organizace v mnoha oborech. Tato událost ukázala, že je nutné, aby soutěže Nikon Small World a Nikon Small World in Motion přehodnotily svoje pravidla a postupy hodnocení pro budoucí soutěžní příspěvky,“ doplnil Yuter.

Novým vítězem se tak stalo video jiného vědce. Ocenění získal Nguyen Nam Nhat, který nafilmoval malou škrkavku a jednobuněčný organismus Dileptus, které společně prozkoumávají svůj mikroskopický svět:

Nahrávám video
Zdroj: Nikon Small World

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Podvod. To bylo slovo, které se často opakovalo v komentářích, jakmile byly zveřejněny výsledky soutěže Nikon Small World in Motion. Experti upozorňovali, že pohyby na vítězném videu nejsou přirozené, neodpovídají jejich zkušenostem, a naopak působí, jako by ho vytvořila umělá inteligence (AI). Po upozornění ze strany vědců organizátoři vítězné video stáhli.
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