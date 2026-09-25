Sloni používají desítky druhů rostlin k léčení

Afričtí sloni využívají desítky různých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie, kterou vypracovali vědci s pomocí místních obyvatel žijících a pracujících po boku slonů v oblasti hory Elgon v Keni, informoval zpravodajský server BBC News.
Tito sloni už dlouho fascinují vědce svým mimořádným chováním. Jsou známí jako „sloni těžící sůl“, protože vcházejí do jeskyní a pomocí klů seškrabují kamení, aby doplnili svou stravu minerálními látkami. Nový výzkum naznačuje, že titíž sloni využívají k léčebným účelům několik různých druhů rostlin.
Elodie Freymannová z Oxfordské univerzity, jedna z vedoucích výzkumnic, uvedla, že studie vyvolává otázku, jestli ničení přirozeného přírodního prostředí nepřipravuje zvířata – a lidi – o potřebné léky.
Vědci mimo jiné zpovídali místní obyvatele včetně strážců přírody a stařešinů jednotlivých komunit. Ti potvrdili, že když sloni vypadají, že se necítí dobře, vybírají si konkrétní rostliny. Sloní matky pak podávaly léčivé rostliny slůňatům. Z těchto svědectví vědci došli k závěru, že sloni používají 35 různých rostlinných druhů, z nichž o pětadvaceti místní obyvatelé vědí, že mají léčivé účinky, napsal server BBC News.
Už dříve vědecké studie zjistily, že řada zvířecích druhů používá určité rostliny, s jejichž pomocí se léčí. Vědci toto chování pozorovali u ptáků, medvědů i primátů.
V roce 2024 zjistil tým vědců z Oxfordské univerzity, že volně žijící šimpanzi cíleně vyhledávají a jedí rostliny, které ulevují od bolesti nebo mají antibakteriální vlastnosti. V témže roce vědci v Indonésii pozorovali orangutana sumaterského, jak si sám léčil velké zranění na tváři rostlinnou pastou. Je to patrně poprvé, co se podařilo zaznamenat volně žijícího živočicha, jak pečuje o otevřenou ránu pomocí rostliny s prokazatelně léčivými účinky.