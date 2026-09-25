Archeologové na trase D35 odkryli stopy osídlení z neolitu i středověku

Na budoucím úseku D35 Úlibice–obchvat na Jičínsku objevili archeologové stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Záchranný archeologický výzkum začal v červnu a skončil 18. září. Odborníci při něm prozkoumali téměř 25 hektarů.
Nejstarší osídlení v trase budoucího obchvatu Úlibic pochází z neolitu a patří kultuře s lineární keramikou. Archeologové našli keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene.
Po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupech. Podle jejich rozmístění mohou odborníci rozeznat půdorysy staveb. K sídlišti patřily také zásobní jámy a hliníky, tedy místa, kde lidé těžili hlínu.
Z doby bronzové pocházejí dvě sídlištní lokality. Archeologové v nich objevili především zlomky keramiky, ale také kovové předměty, například bronzové jehlice.
Z raného středověku zachytili zahloubené objekty, jejichž význam zatím není jasný. Nalezli také keramické střepy. „Dohledáváme proto podobné nálezy z jiných lokalit, které nám pomohou vyhodnotit, jak byla lokalita v raném středověku využívána,“ uvedla archeoložka z Archeologického centra Olomouc Michaela Bartoš Dvořáková.
Záchranný archeologický výzkum zajistilo sdružení společností Samson Praha, Labrys a právě Archeologické centrum Olomouc. „Terénní část výzkumu se podařilo dokončit ještě před termínem stanoveným zadavatelem. Teď se práce přesouvá do laboratoří, kde budou odborníci nálezy zpracovávat a dokumentovat,“ řekla mluvčí olomouckého centra Nikola Jandová.
Stavba obchvatu má začít v listopadu
Obchvat Úlibic na dálnici D35 postaví za 1,07 miliardy korun bez DPH sdružení polské firmy Budimex a české společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Na 1,6 kilometru dlouhou stavbu má Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pravomocné stavební povolení. Práce mají začít v listopadu, dokončení se předpokládá v roce 2029.
Dálniční obchvat svede dopravu východně od Úlibic. Na severní straně obce bude končit mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 z Jičína na Novou Paku a do Krkonoš.
Obchvat Úlibic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu. Navazující úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nechce ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku současné silnice I/35.