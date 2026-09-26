Nejvyšší soud USA potřetí zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri

Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do Kongresu zvýhodnil republikány, zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura AP. Podle ní tím končí vleklý právní spor v době, kdy již začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách.
Nová mapa byla podle AP účelově překreslena s cílem získat republikánům jedno křeslo ve Sněmovně reprezentantů navíc. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA znamená, že obyvatelé Missouri budou hlasovat podle stejných volebních obvodů jako ve volbách v letech 2024 a 2022.
Soudci verdiktem, který byl přijat bez jediného hlasu proti, pozastavili rozhodnutí federálního odvolacího soudu, které zavádělo nové rozdělení obvodů pro listopadové volby, v nichž se rozhodne o kontrole Kongresu. Naopak ponechali v platnosti rozhodnutí nejvyššího soudu Missouri, který na začátku tohoto měsíce rozhodl, že nová volební mapa musí být nejdříve schválena v listopadovém referendu.
Právní bitva způsobovala zmatek pro více než milion potenciálních voličů v Missouri, tedy téměř jednu čtvrtinu. Jejich přeřazení z jednoho obvodu do druhého vedlo k tomu, že na hlasovacích lístcích měli odlišné kandidáty.
Korespondenční hlasování podle volebních obvodů z roku 2022 začalo v úterý, někteří místní volební činitelé však voliče vyzývali, aby počkali kvůli právní nejistotě.
Missouri se po Texasu stalo druhým státem s republikánským vedením, který na Trumpovu loňskou výzvu přistoupil k překreslení kongresových obvodů.
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit obvody tak, aby měly jinou skladbu obyvatel, a vytvořit si tak vhodnější podmínky pro volební vítězství. Přerozdělení volebních obvodů se obvykle děje po sčítání lidu jednou za deset let, nicméně prezident Trump loni vyzval státy vedené republikány, aby mapy obvodů upravily už v polovině tohoto období.