Google vyšle AI do vesmíru. Je to první krok k datacentrům na oběžné dráze

Datová centra na oběžné dráze by mohla napájet sluneční energie a netrpěla by problémy s nadbytečným teplem a chlazením. Společnost Google chce mít na orbitě celou flotilu AI datacenter. Teď pro to udělala první krok.
Společnost Google chce provozovat masivní datacentra na oběžné dráze. Ve čtvrtek oznámila, že v rámci projektu Suncatcher příští týden vypustí na nízkou oběžnou dráhu Země prototyp satelitu, aby otestoval, jak dobře si procesory této společnosti poradí s podmínkami mimo Zemi. „Cílem tohoto prvního startu je zjistit, co funguje, najít slabá místa a výsledky využít při budoucích misích,“ uvedla firma.
Prototyp satelitu poletí v rámci Transporter-18 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu se tímto způsobem dostanou čtyři procesory Google TPU.
Suncatcher je dlouhodobý ambiciózní výzkumný projekt, který společnost oznámila loni. Jeho cílem je prozkoumat, jestli by mohly rozsáhlé výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci fungovat mimo Zemi.
Google vychází z toho, že na oběžné dráze, mohou družice s AI infrastrukturou využívat neomezeně dlouho sluneční světlo, které pomocí solárních panelů mění na energii. A také by navzájem mohly komunikovat pomocí laserů, takže by si rychlostí světla mohly předávat informace a data. Podle odhadů by satelity na nízké oběžné dráze Země mohly získávat ze Slunce až osmkrát víc energie než na Zemi.
Současně by to mohlo pomoci zmírnit celou řadu energetických a environmentálních problémů, kterým čelí pozemní datová centra – od jejich spotřeby energie a vody, až po znečišťování okolí. Kosmický chlad by je totiž současně pomáhal bez problémů chladit.
Současně ale platí, že by stoupla ekologická stopa kvůli zvýšenému provozu na orbitu – vynášení těžkého nákladu, byť pomocí raket s opakovaným startem, je totiž stále ekologicky nákladné, drahé a náročné.
AI do kosmu
Google zdaleka není jedinou korporací, která uvažuje o přesunu této infrastruktury mimo Zemi. Dalšími zájemci jsou také společnosti SpaceX a Starcloud. Druhá jmenovaná už má za sebou dokonce první úspěch, kdy v listopadu 2025 vynesla na oběžnou dráhu grafický procesor Nvidia H100. Společnost SpaceX zase udělala z vesmírné infrastruktury pro umělou inteligenci hlavní součástí své prezentace při vstupu na burzu na začátku tohoto roku.
V tomto konkrétním případu se Google bude snažit zmapovat dopady kosmické radiace a mikrogravitace na čipy. Přibližně desetiminutový let raketou na nízkou oběžnou dráhu Země vystavuje kosmickou loď intenzivním vibracím a silám až desetkrát silnějším než zemská gravitace. Jednotlivé komponenty, včetně čipů TPU, mohou také krátkodobě zažít síly 50 až 100krát silnější než gravitace běžná na Zemi.
Čipy dostanou také vysokou úroveň záření způsobeného slunečními jevy a kosmickými paprsky, což může poškodit elektroniku nebo způsobit chyby v datech. Údaje získané z těchto testů mají pomoci s úpravou dalších misí. Google plánuje už příští rok vypustit na oběžnou dráhu dva satelity, které by spolu měly komunikovat pomocí experimentálního laserového zařízení.