Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější


před 17 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Vysoko v horách může náhlý liják během několika minut proměnit klidný svah nebo údolí v bouřlivou řeku bahna a kamenů. A podle předpovědí budou tyto intenzivní lijáky stále častější. Ředitel nového švýcarského výzkumného ústavu zabývajícího se horskými riziky hovořil s portálem Swissinfo o tom, jak klimatická krize mění povahu rizik v Alpách.

Markus Stoffel zastává nově zřízenou profesuru pro výzkum horských rizik na Ženevské univerzitě. Spolu s dalšími vědci varují, že klimatické změny rapidně zvyšují riziko katastrof v Alpách. Tající ledovce, ubývající sněhová pokrývka a rozmrazující se permafrost destabilizují hory, což vyvolává častější sesuvy kamenů, suťových mas a řetězové katastrofy, které ohrožují obce i infrastrukturu.

Zároveň dochází ke změnám ve srážkových vzorcích. Očekává se, že švýcarská léta budou sušší, avšak intenzita silných srážek se ve všech ročních obdobích zvýší. Předpokládá se, že krátké, intenzivní lijáky budou častější a až o třicet procent silnější, přičemž déšť bude padat ve stále koncentrovanějších přívalových srážkách.

„Ta voda může odnést více materiálu,“ řekl Stoffel pro Swissinfo. „Existuje tedy možnost, že v povodích, kde dochází k sesuvům, dojde k bezprecedentním událostem.“

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Stoffel vede výzkumný tým, který se snaží lépe pochopit, jak klimatické změny mění charakter sesuvů a dalších alpských rizik – a jak lze tato rizika snížit. Ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru si projekt klade za cíl vypracovat strategie, které omezí budoucí ztráty a škody.

Šest odborníků zkoumá, jak oteplování, změny v rozložení srážek, ustupování ledovců a tání permafrostu ovlivňují četnost, rozsah a dopady přírodních rizik v horských oblastech, včetně sesuvů, lavin, padajících kamenů a rozsáhlých sesuvů svahů. Tento pětiletý projekt, který byl zahájen 1. května, je financován částkou jednoho milionu eur (24,14 milionu korun) z fondu AXA Fund for Human Progress.

„Lavina v Blattenu z loňského roku nebo smrtící sesuvy v létě 2024 zdůrazňují naléhavou potřebu lépe porozumět těmto procesům a jejich dynamice. Ačkoli nebudeme schopni zabránit výskytu těchto jevů v budoucnosti, můžeme rozhodně zmírnit škody, které způsobí,“ uvedl Stoffel.

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Satelitní snímek zavalené vesnice Blatten

Bezprecedentní sesuvy

Stejně jako jiná alpská nebezpečí mohou být sesuvy kamení smrtelné a extrémně nákladné. V létě 2024 způsobily prudké bouře ničivé sesuvy půdy v Alpách, které zasáhly jižní Švýcarsko (Val Bavona, Valle Maggia), severní Itálii (Valle d’Aosta a Piemont) i části Rakouska a Německa.

Objem švýcarských ledovců se od roku 2000 zmenšil téměř o 40 procent a ledovce nadále každoročně ztrácejí svou hmotu.

Stoffel odhaduje, že v průběhu 21. století se spodní hranice permafrostu pravděpodobně posune o dvě stě až 750 metrů směrem nahoru, v závislosti na expozici svahů, složení půdy a tloušťce ledu. Tím se odhalí nové zdroje sedimentů a zvýší se pravděpodobnost vzniku rozsáhlejších sesuvů.

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Alpská vesnice Blatten

„Ničivý potenciál by mohl být vyšší“

Suťové proudy se vyskytovaly i v minulosti, ale ne tak často a zpravidla v létě. Nyní se období jejich výskytu prodlužuje.

„Už jsme zažili případy, kdy se události odehrály dříve – tedy v květnu, někdy dokonce v dubnu – a protáhly se až do října,“ řekl Stoffel.

Mohou se objevit dokonce i v zimě. Stoffel upozornil na případ z ledna 2018, kdy švýcarské Alpy zasáhlo silné sněžení, po němž přišly vysoké teploty, další vydatné srážky a sněžení.

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„V různých částech Alp se spouštěly obrovské laviny a pak najednou uprostřed zimy přišly sesuvy. To jsme dosud nezažili. Možná to byl náznak toho, co nás čeká do konce století,“ řekl.

Ačkoli jsou švýcarské rizikové zóny dobře zmapovány a oblasti ohrožené sesuvy a bleskovými povodněmi jsou obecně známé, vyšší množství srážek znamená, že sesuvy se mohou šířit dále a s větší silou.

„Při větším množství srážek by energie sesuvů (a jejich ničivý potenciál) mohly být vyšší,“ uvedl Stoffel.

V Alpách dochází v důsledku klimatických změn k nárůstu počtu menších sesuvů půdy, avšak příčiny rozsáhlých přírodních katastrof nejsou tak zřejmé.

Změna klimatu je jen část příběhu

Je však třeba mít na paměti jednu důležitou skutečnost: množství sedimentu není neomezené. Obrovský sesuv může povodí zcela odplavit až na skalní podloží, říká Stoffel. Když k tomu dojde, systém potřebuje čas, aby se „znovu naplnil“ pomocí kamenných sesuvů z vyšších částí hory, než může dojít k dalšímu sesuvu, což znamená, že některé oblasti se mohou dočasně stát bezpečnějšími, i když intenzivní bouře budou pokračovat.

„Právě proto je opravdu obtížné vyslovovat obecná tvrzení o tom, co se stane a co se změní,“ řekl profesor.

Dále zdůrazňuje, že změna klimatu je pouze jednou ze složek příčin horských nebezpečí.

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Alpy

„Odhadujeme, že vliv klimatických změn činí jednu třetinu až padesát procent. Zbývající dvě třetiny, padesát procent rizika byly ve skutečnosti důsledkem postupného rozšiřování infrastruktury (...) je to také výsledek lidských rozhodnutí, především těch, která byla učiněna v minulosti,“ uvedl.

To se odráží v proměně Alp ve druhé polovině 20. století, kdy se horská sídla rozšiřovala a stávala se hustěji osídlenými. Před rokem 1950 byly vesnice z velké části izolované, ale poválečný rozmach přinesl silnice, autobusové sítě a lyžařské vleky, které změnily strukturu osídlení. Růst počtu obyvatel – o více než třicet procent v letech 1950 až 1970 – spolu s prudkým nárůstem cestovního ruchu a počtu rekreačních nemovitostí vedl k rozšiřování dostupných alpských regionů.

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Součást širší vědecké sítě

Stoffelův tým se sídlem v Ženevě se připojuje k rozsáhlé síti vědců zabývajících se studiem horských rizik ve Švýcarsku, mezi něž patří například Švýcarský federální ústav pro výzkum lesů, sněhu a krajiny (WSL), federální technické univerzity ETH Curych a EPFL a univerzity v Lausanne, Curychu a Fribourgu.

Říká však, že jeho tým zvolí poněkud odlišný přístup. Zatímco instituce jako ETH Curych a WSL provádějí podrobné, technologicky pokročilé případové studie na konkrétních lokalitách (jako je například sběrná nádrž na suti Illgraben v kantonu Valais), práce Stoffelova oddělení se zaměří na celkový obraz. Mají v úmyslu vybudovat rozsáhlé archivní databáze, aby mohli zkoumat regionální tendence, bod zlomu a celoalpské trendy a zjistit, zda změny v jedné oblasti, jako jsou švýcarské Alpy, odrážejí to, co se před desítkami let odehrálo jinde – například v jižních francouzských Alpách.

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Na základě dvou desetiletí výzkumu budou vědci rovněž kombinovat terénní pozorování, dálkový průzkum Země a modelování procesů, aby lépe pochopili, kdy a kde dochází k sesuvům svahů, jak daleko se mohou ničivé proudy šířit a co to znamená pro ohrožené obce a kritickou infrastrukturu.

V kontextu rostoucích rizik a nejistoty Stoffel zdůrazňuje potřebu flexibility: zatímco některé horské oblasti budou čelit častějším nebezpečím, v jiných se situace možná stabilizuje.

„Můžeme čelit krizím a situacím, které se zhoršují, ale jinde se situace může zlepšit – nebo zůstat po celá desetiletí v podstatě beze změny,“ řekl.

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Článek napsal Simon Bradley (SWI_EN), poprvé byl publikován 27. srpna 2026 09:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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