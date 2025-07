Změna klimatu může zesilovat zemětřesení, ukázal výzkum z Alp

Jak je možné, že by teplejší vzduch mohl vést k zemětřesení? Podle nové studie není princip nijak složitý: globální oteplování urychluje tání ledovců na vrcholcích hor a tající voda, která proniká do podzemí, zvyšuje riziko ničivých zemětřesení.

Nicméně, jak zní jedno z hlavních pravidel vědy: korelace není kauzalita. Tato shoda by tedy mohla být jen náhodná, případně způsobená něčím jiným. Vědci se tedy snažili přijít na to, jestli mezi oběma jevy nějaká příčinná souvislost existuje. Na zemi ji nenašli, tak se podívali hlouběji.

Kromě těchto důkazů mají vědci i další argument: podle nich je už trend zemětřesení v tomto regionu velmi jednoznačný: přibývá jich vždy ke konci léta. Tedy v době, kdy voda z tajících ledovců stačí stéct do údolí a pak pronikne do hornin. Ke konci zimy pak zase zemětřesení začíná ubývat.

O síle vody v Alpách vědí vědci už od šedesátých let dvacátého století. Když se tehdy kopal tunel pod Mont Blancem, ukázalo se, že ho až příliš často zaplavuje voda – která do něj protékala právě ze skal. Její analýza již tehdy ukázala, že je poměrně čerstvá a že se tedy v masivu neukládá, ale jen jím z ledovce protéká.

Kombinace všech těchto důkazů přináší podle autorů práce velmi plastický obrázek toho, jaký je vliv vody v tomto regionu a také, jak se projevuje klimatická změna. Vědci chtějí ve výzkumu pokračovat v dalších oblastech Alp, kde by chtěli odhalit další vzorce tohoto jevu. Uznávají totiž, že vlivů je rozhodně více; jedním z nich mohou být třeba i důsledky z narušení hory způsobené ražbou výše popsaného tunelu.

Autoři pro Science zdůraznili, že jejich práce nechce vyvolávat žádné představy apokalyptických scénářů. Tato zemětřesení nejsou například tak silná, že by mohla ohrozit tunel nebo další infrastrukturu. Mohlo by se to ale podle nich stát v jiných horách, které by mohly být na podobné změny citlivější, například v Himalájích.