Šedé Alpy. Za sto let ztratily třetinu sněhu, uvádí rakouská studie

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , International Journal of Climatology

V Alpách za sto let ubyla třetina sněhu, píše rakouská tisková agentura APA. Upozorňuje na to studie společnosti Eurac Research v Bolzanu. Výrazný pokles byl zaznamenán od 80. let minulého století, což se shoduje s výrazným nárůstem teploty, uvedl autor výzkumu a environmentální meteorolog Michele Bozzoli.