Bez zabezpečení a za bílého dne. Firmy i přes zákaz instalují plakáty na mosty

Reklama, která nemá povolení a navíc ohrožuje řidiče. Na byznys kolem nelegálních billboardů nad dálnicemi a na to, co proti němu dělá stát, se zaměřují v novém vydání Reportérů +. Pro pořad natáčel Jan Moláček.

Reportérům se podařilo zdokumentovat, jak dělníci na jednom z mostů instalují reklamu. Bez povolení a bez zabezpečení, což je věc, která se podle silničářů děje opakovaně. „Nelegální reklamy jsou nekonečný příběh. Kolem dálnic nemají co dělat již od roku 2017 a do té doby platilo pětileté přechodné období, během kterého se reklamní agentury měly na nový zákaz připravit. Pamatujeme si, že to skončilo velkou bitvou a dostalo se to až k Ústavnímu soudu, ale ten zákaz platí,“ podotýká Moláček.

Část billboardů sice z dálnic zmizela, ale objevují se na dálničních mostech. „A to pro mě byl největší šok, že jej tam zaměstnanci připevňují za plného provozu. Já jsem o tom slyšel už před časem, ale chtěl jsem to vidět na vlastní oči, chtěl jsem to natočit, což se nám podařilo,“ poznamenal Moláček.

„Překvapilo mě, jak to nepokrytě dělají. Složitě jsem plánoval natáčení, myslel jsem si, že u těch dálnic budu muset trávit noci, že se to děje v noci, kdy na to není až tak vidět, ale ukázalo se, že to není pravda,“ dodal reportér.