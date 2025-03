Soudce Kafka lákal peníze i z reportéra ČT

„Podílel se bez jakýchkoliv pochybností na úspěšném řešení zásadních věcí, které se dostaly do historie tuzemské kriminalistiky. Metanol, nejvíc obětí. Lihová mafie, největší daňový únik v historii. Střelba v Uherském Brodě, což až do střelby na filozofické fakultě byla největší masová vražda v Česku,“ vypočítává reportér České televize Josef Kvasnička.

Dosud se nevědělo, že proto, aby svou nečinnost zakryl, podváděl Kafka své kolegy na soudě. Své zapisovatelce bezmála třicetkrát lživě nahlásil, aby do informačního systému soudu poznačila, že mu odklad termínů písemně povolil místopředseda soudu. Ten však o ničem nevěděl. Když se ho Čečotka ptal, co se děje, zmínil prý dlouhodobě nemocného otce, o něhož se musí starat.

Co se tedy vlastně stalo? Dramatickému zmizení Kafky předcházely události z loňského podzimu. V září vedení Krajského soudu v Brně zjistilo, že si soudce dlouhodobě neplní povinnosti: nejméně v pěti případech mnoho měsíců nevyhotovoval rozhodnutí, která měl. „Na přelomu září a října jsme zjistili, že v jedné věci to byl vlastně rok, kdy neměl vyhotovený rozsudek,“ popisuje předseda soudu Milan Čečotka.

Manželka jeho zmizení nahlásila policii a ta soudce začala hledat. Rodina o případu až doposud odmítala hovořit, Reportéři ČT však získali vyjádření příbuzného Kafky, který promluvil pod podmínkou úplné anonymity. „My jsme ho nahlásili, protože jsme nevěděli nic o těch problémech. Jenom jsme to nahlásili, aby se mu něco nestalo. Dělali jsme to v dobré víře,“ uvedl příbuzný.

Největší částka, o níž se dozvěděla, byla prý sto tisíc korun. „Soudce by si v žádném případě neměl dovolit, aby si půjčoval peníze takovým způsobem. To je jednoznačné,“ dodává Nesvadbová. Některé půjčky vracel, u jiných se však s věřiteli nikdy nevypořádal. „Letělo letadlo, ale letadlo začalo ztrácet na výkonu. Samozřejmě zůstávali věřitelé,“ podotýká Kvasnička.

„Měl údajně brát peníze od rodiny, od přátel, i od kolegů z branže, to znamená od soudců, státních zástupců, policie, advokátů,“ vypočítává Fuksa. Čečotka potvrdil, že se to v několika případech týkalo i brněnského krajského soudu. „Byly to částky třeba v relaci měsíčního soudcovského platu,“ dodal.

Pochybnosti navíc vzbuzuje i fakt, že zkušený soudce vyděračům údajně několik let platil miliony korun, namísto toho, aby o pomoc požádal policii. „Víme i z filmů, že jediná šance, jak se z toho dostat, je obrátit se na policii. Protože jinak se obvykle požadavky takových lidí stupňují, a vlastně nejde situaci zastavit,“ míní prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra.

Ještě v listopadu přitom křtil knihu bývalého kriminalisty v prostředí plném lidí z bezpečnostních složek, s nimiž o svých údajných potížích mohl důvěrně hovořit. Přesto nikomu nic neřekl a později překvapivě zmizel z republiky.

Kafka 16. března tvrdil, že „vyděračská skupina“ měla „blízké kontakty“ s policií, takže se na ni prý účinně obrátit nemohl. Podle Vávry by tím ale vlastně Kafka řekl, že celá léta pracoval pro systém, kterému nedůvěřuje.

„Jsem naprosto přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdyby s kýmkoliv mluvil o tom, že mu může někdo usilovat o jeho bezpečí, tak by byl maximálně ochráněn,“ myslí si Kvasnička. Tvrzením Kafky prý odmítá uvěřit.

Čeká se na vydání do Česka

Poslední dva týdny je Kafka zavřený za mřížemi vězeňské cely v chorvatském Záhřebu a čeká na vydání do České republiky. „(Kafka) souhlasil s vydáním. Očekáváme, že v nejbližších sedmi až deseti dnech by mohla být odeslána objednávka na Interpol, který s českými úřady domluví termín a způsob předání,“ napsal 26. března Devčić.

Pokud neprokáže, že se stal obětí zločinu, může být tím, koho justice, pro níž roky pracoval, nakonec sama potrestá. „Překvapení to je snad asi pro každého člověka, který se s touto kauzou seznámí, protože nikdo nečeká, že by soudce mohl spadnout do takové žumpy,“ míní Fuksa.

„Byl důvěryhodný nejen pro novináře, ale byl důvěryhodný pro veřejnost. Teď mám pocit, že to všechno vzal, zmuchlal a hodil do koše. Jeho život už vlastně nejspíš nebude takový, jaký byl do doby, než sedl do auta a odjel neznámo kam,“ dodává Kvasnička. Kafka 16. března prohlásil, že pokud případ bude vyhodnocen jako majetkový trestný čin, je připraven za něj nést trestní odpovědnost.