Švýcarské úřady chtějí do čtyř let obnovit alpskou vesnici Blatten, kterou v květnu zavalil sesuv ledovce. První obyvatelé by se mohli do svých domovů vrátit už příští rok. Podle odhadů bude rekonstrukce obce a údolí stát v přepočtu nejméně deset miliard korun, většina částky půjde na pojištění proti dalším pohybům svahu.
Švýcarsko chce obnovit ledovcem zavalenou alpskou vesnici
Když se na konci května začala do alpského údolí ve Švýcarsku valit masa kamení a ledu, nikdo ve vesnici Blatten už nebyl. O nestabilním ledovci Birch úřady věděly a tři sta obyvatel pod ním preventivně evakuovaly.
Dva kilometry dlouhý sesuv zasypal většinu budov i řeku Lonzu, která vytvořila jezero. Původní vesnici dodnes připomíná pouze pár střech vyčnívajících z vody. Hladina ale od té doby klesla o tři metry a politici chtějí obec kompletně obnovit do čtyř let.
„Děláme dobrý pokrok,“ uvedl starosta města Matthias Bellwald s tím, že se sice jedná o ambiciózní, nicméně proveditelný plán.
Vysoké náklady na pojištění
Úřady jsou přesvědčené, že vesnice může stát na původním místě, a to i navzdory tomu, že hora Nesthorn je stále v pohybu. I kvůli tomu se jen náklady na pojištění odhadují v přepočtu na osm miliard korun. To představuje trojnásobek částky, kterou hodlá místní vláda investovat do samotné rekonstrukce. „Chceme obnovovat, ale chceme obnovovat na bezpečném místě,“ sdělil zákonodárce švýcarského parlamentu Franz Ruppen.
Armáda už odstranila většinu trosek, v plném proudu je výstavba prozatímní silnice. Přes čtyřicet ze sta milionů švýcarských franků (miliarda z 2,6 miliardy korun), které byly vyčleněny v rozpočtu, půjde na výstavbu opatření proti přírodním katastrofám, informovala zákonodárkyně švýcarského parlamentu Franziska Brinerová.
Testovacím místem pro moderní technologie, které sledují pohyb skalnatých masivů, se stalo nedaleké město Kandersteg, které je kvůli tajícímu permafrostu v zóně ohrožení už od roku 2018. „Tento problém nás bude v nadcházejících desetiletích provázet v celém alpském regionu,“ varoval starosta města Rene Maeder.
Skalnatý masiv nad Kanderstegem denně monitorují vědci pomocí GPS, radaru a dronů. V případě ohrožení by měli obyvatelé dostat varování e-mailem nebo přes aplikaci WhatsApp 48 hodin předem.