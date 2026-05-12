Ve Švýcarsku sílí klimatický fatalismus


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Ačkoli Švýcarsko patří k nejrychleji se oteplujícím zemím světa, podle nového mezinárodního průzkumu společnosti Ipsos tam sílí nezájem o klimatickou změnu i přesvědčení, že na řešení jejích dopadů je už pozdě.

„Zjištění z roku 2026 naznačují, že Švýcarsko se dostalo do psychologického bodu obratu,“ uvedl analytik společnosti Ipsos působící ve Švýcarsku Marcus Burke. Přestože je země vůči globálnímu oteplování fyzicky zranitelnější než mnohé jiné, podle něj dochází k „výraznému poklesu vnímané naléhavosti problému a znepokojivému nárůstu klimatického fatalismu“.

Společnost Ipsos analyzovala vnímání rizik spojených s klimatickou změnou a postoje k energetické transformaci. Průzkumu, který byl zveřejněn 21. dubna, se zúčastnilo 23 704 lidí ve 31 zemích světa, z toho pět set ve Švýcarsku. Respondenti byli dotazováni osobně i on-line mezi 23. lednem a 6. únorem 2026. Ipsos považuje průzkum za reprezentativní pro věkovou skupinu 16 až 74 let.

Výsledky ukazují, že obyvatelé Švýcarska se od klimatických témat stále více odvracejí, a to jak obecně, tak ve srovnání s evropským i světovým průměrem. Přestože jsou dopady klimatické změny stále hmatatelnější, pocit osobní odpovědnosti ve Švýcarsku slábne, uvedl Burke pro Swissinfo.

„Rostoucí část obyvatelstva se domnívá, že na jednání je už příliš pozdě. Právě tento postoj odlišuje Švýcarsko od jeho sousedů,“ dodal analytik.

Opatření proti změně klimatu „nejsou na mně“

Ve všech zkoumaných zemích podle Ipsosu klesl podíl lidí, kteří se domnívají, že nečinnost jednotlivců v otázce klimatické změny představuje selhání vůči budoucím generacím: ze 72 procent v roce 2021 na současných 61 procent. Jinými slovy, poměrně méně lidí pociťuje morální povinnost zanechat po sobě planetu s nižšími emisemi skleníkových plynů.

Ve Švýcarsku tento podíl činí padesát procent, což ve srovnání s rokem 2021 představuje výrazný pokles o čtrnáct procentních bodů. Je tak podstatně nižší než v sousedních zemích, například ve Francii (63 procent) a Itálii (62 procent).

Rostoucí nezájem o klimatická témata ve Švýcarsku Burkeho nepřekvapuje, protože podle něj odráží širší globální trend. „Navzdory sérii nových teplotních rekordů ochota lidí jednat proti klimatické změně slábne,“ uvedl.

Uplynulých jedenáct let bylo nejteplejších v moderní éře. Globální průměrná teplota by brzy mohla překročit kritickou hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriálnímu období.

Zpráva Ipsosu ukazuje, že ačkoli je stále rozšířený názor, že svůj díl odpovědnosti musí nést i jednotlivci, pocit naléhavosti a osobní odpovědnosti slábne. Zároveň roste přesvědčení, že hlavními hybateli klimatických opatření by měly být vlády a firmy.

Ceny energií vzbuzují větší obavy

Burke hovoří o „kolektivním vyčerpání“, tedy o rozšířeném pocitu únavy, který pramení z vnímání klimatické krize jako složitého a zdánlivě nekonečného problému.

Podle analytika téma klimatické změny zastiňují jiné, bezprostřednější a hmatatelnější obavy. „Lidé se více obávají inflace, rostoucích životních nákladů a geopolitických konfliktů. Přemýšlejí nad tím, kolik bude stát benzin a jaké budou důsledky války v Íránu.“

V průměru 74 procent respondentů v jednatřiceti zemích uvedlo, že je znepokojuje růst cen energií. Pro přibližně polovinu dotázaných je prioritou udržet ceny nízko, i kdyby to znamenalo zvýšení emisí skleníkových plynů.

Silná důvěra ve švýcarskou klimatickou strategii

Ve srovnání s respondenty ve Francii, Německu a Itálii se švýcarská veřejnost jeví jako odtažitější a méně znepokojená klimatickou změnou, uvedl Burke. Důvodem je podle něj „kombinace většího fatalismu a paradoxně také větší důvěry ve strategii, kterou přijala jejich vláda“.

Konkrétně je podíl obyvatel Švýcarska, kteří tvrdí, že s klimatickou změnou už je „příliš pozdě cokoli dělat“ (29 procent), vyšší než v sousedních zemích. Rozšířenější je také názor, že činy jednotlivců „nic nezmění“.

Vedle tohoto pocitu bezmoci je podle Burkeho ve Švýcarsku nezvykle vysoká důvěra v to, že vláda „má jasný plán“, jak klimatické krizi čelit. Myslí si to 32 procent respondentů. Důvěra v úřady je nižší v Itálii (24 procent), Francii (21 procent) i Německu (19 procent).

„Tato kombinace – přesvědčení, že úsilí jednotlivců je marné, a důvěra v to, že úřady mají situaci pod kontrolou – pravděpodobně přispívá k oslabení pocitu osobní naléhavosti i veřejného tlaku na ambicióznější klimatickou politiku,“ sdělil. Zůstává otázkou, zda je tento emoční odstup dočasný, nebo zda odráží trvalejší proměnu postoje švýcarské veřejnosti ke klimatické krizi.

Článek napsal Luigi Jorio ze swissinfo.ch (SWI_EN), poprvé byl publikován 12. května 2026 v 09:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Izraelské útoky od začátku příměří zabily v Libanonu 380 lidí, tvrdí tamní úřady

Izraelské útoky zabily v Libanonu od počátku příměří v polovině dubna 380 lidí, včetně 22 dětí a 39 žen. V úterý to podle agentury AFP uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví, podle kterého od 2. března zemřelo 108 záchranářů a zdravotníků. Navzdory příměří, které 16. dubna oznámil americký prezident Donald Trump, provádí izraelská armáda vzdušné údery v Libanonu a teroristické hnutí Hizballáh útočí na izraelské vojáky v jižním Libanonu, kde Izrael okupuje část území.
TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Příznaky nemoci se objevily i u 25letého Itala – byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru.
Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
Násilí gangů na Haiti ohrožuje miliony lidí, rozšířilo se i na venkov

Haiti čelí stále většímu násilí i vážné humanitární krizi. Ozbrojené gangy ovládají většinu hlavního města i země a lidé, kteří byli kvůli ohrožení života a zapalování domů nuceni opustit své domovy, se nyní potýkají i s hladem a následky vysídlení. Humanitární pomoc je však nedostatečná. V ohrožení jsou miliony Haiťanů.
Rusko a Ukrajina po příměří informovaly o obnovení dronových útoků

Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, prohlásil v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než dvěma sty bezpilotními letouny a na frontě shodila přes osmdesát leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují nejméně o čtyřech zabitých. Moskva naopak podle státní agentury TASS tvrdí, že za poslední den bylo zničeno přes sto ukrajinských dronů.
Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
