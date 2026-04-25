Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi


před 34 mminutami | Zdroj: EU, Vláda ČR, ČT24, Reuters, ČTK

Evropská komise má připravit do července revizi systému emisních povolenek ETS, který však má zůstat zachován, vyplývá ze závěrů březnového summitu EU. Jde o výsledek debaty mezi státy, které chtějí ulevit těžkému průmyslu, a zeměmi, které si přejí pokračování dlouho fungujícího systému. Už na začátku dubna Komise navrhla úpravu, která ruší zneplatňování povolenek v rezervě. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně zaslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové a dalším evropským lídrům dopis, v němž navrhuje další bezplatné alokace povolenek některým podnikům.

Evropská komise představila prvního dubna první konkrétní opatření v rámci změn ETS. Navrhuje upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s povolenkami. Podle stávajícího systému může být v rezervě maximálně 400 milionů povolenek a všechny nad tento počet jsou zrušeny. Navrhovaná změna zastaví mechanismus zneplatnění, což umožní zachovat tyto povolenky jako rezervu, která může podpořit stabilitu trhu.

„Posílením Rezervy tržní stability zvyšujeme odolnost systému ETS vůči volatilitě (míře kolísavosti ceny povolenky, pozn. red.) a zajišťujeme, aby i nadále podporoval dekarbonizaci, konkurenceschopnost a čisté investice,“ komentoval návrh eurokomisař pro klima, nulové čisté emise a čistý růst Wopke Hoekstra.

EK navrhla změnu systému emisních povolenek, zůstanou v rezervě
Podle ekonoma se zaměřením na energetiku, výzkumníka CERGE-EI a pedagoga VŠE Silvestera van Kotena jde o krok správným směrem. „Jedná se o pozitivní vývoj, protože napravuje nežádoucí efekt MSR, který zesiluje očekávaný růst cen. Očekávaný nárůst budoucích cen povolenek vede k tomu, že je do MSR přesouváno více povolenek, a tím i k jejich následnému rušení, a tedy v čase k většímu nedostatku. Zároveň to mírně zpomaluje tempo snižování nabídky povolenek,“ vysvětluje.

Opatření však podle van Kotena nezajišťuje, že ceny povolenek nemohou dosáhnout nadměrně vysokých úrovní. „Jelikož celková nabídka povolenek je pevně daná a každoročně rychle klesá, riziko nedostatku a vysokých cen přetrvává. Toto riziko je dále umocněno nedávno přijatým zákonem EU, který urychluje snížení čistých emisí o devadesát procent do roku 2040,“ upozorňuje ekonom.

Zásadní nedostatek současného systému ETS spatřuje van Koten v tom, že neobsahuje cenový strop ani cenovou podlahu, které by udržovaly cenu povolenek v předem definovaném pásmu. „Bez těchto mezí přetrvává riziko nadměrně vysokých nebo nízkých cen,“ upozorňuje.

Babiš navrhuje bezplatné alokace povolenek

Český premiér Babiš napsal začátkem dubna šéfce Komise von der Leyenové, že vítá návrh EK na úpravu MSR, ale podle něj „toto opatření samo o sobě nebude dostačující“.

V dopise, který poslal i dalším evropským lídrům, navrhuje poskytnout podnikům v nejvíce zasažených odvětvích a regionech bezplatné povolenky navíc oproti již fungujícímu systému přidělování bezplatných povolenek, a to s ohledem na jejich dekarbonizačními plány. „Toto opatření by mělo být přijato bezodkladně,“ radí Babiš.

Při zdůvodnění svého doporučení premiér argumentuje konkurenceschopností evropského průmyslu a rostoucími cenami energií. „Podniky působící v různých částech EU čelí výrazně odlišným cenám energií, neboť se dosud nepodařilo vytvořit skutečně jednotný a propojený energetický trh,“ upozorňuje také.

Trošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, připouští Schiller
Dvacátého dubna pak Babiš zaslal lídrům další dopis, v němž zevrubněji rozebírá situaci EU ohledně plynu a ropy a dává různá doporučení ohledně dalších kroků, které by podle něj měla Unie podniknout. Premiér v něm zmiňuje i systém ETS, který podle něj se situací souvisí, ačkoli většina jeho návrhů se ho netýká.

Evropské země se na přístupu neshodnou

Česko patří do skupiny deseti zemí, která v březnu požádala v dopise von der Leyenovou a předsedu Evropské rady Antónia Costu o důkladnou revizi systému povolenek.

„Považujeme za nezbytné důkladné přezkoumání systému obchodování s emisemi (ETS) s cílem zmírnit jeho dopad na ceny elektřiny a snížit riziko volatility cen uhlíku včetně prodloužení bezplatných povolenek EU v rámci ETS 1 (současný systém povolenek, pozn. red.) i po roce 2034,“ píše se v dopise, který podepsali lídři Česka, Polska, Itálie, Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Řecka, Maďarska, Rumunska a Slovenska.

Babiš chce pozastavení systému emisních povolenek
Jiné státy EU však tento silně kritický pohled nesdílejí. Osm unijních zemí již dříve podepsalo dopis, v němž systém ETS hájí a odmítají jeho oslabení.

„Zásadní změny ETS, zpochybnění samotného nástroje ETS nebo jeho pozastavení by představovaly velmi znepokojivý krok zpět,“ stojí podle Reuters v dopise, který podepsaly Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko. Oslabení systému by podle signatářů „dramaticky penalizovalo průkopníky, kteří již investovali a inovovali v oblasti dekarbonizace“.

O tématu se následně debatovalo na Evropské radě v Bruselu 19. března. Do závěrů summitu se dostala výzva Rady (členských států EU) Komisi, aby do července 2026 předložila přezkum ETS „s cílem snížit kolísání ceny uhlíku a zmírnit její dopad na ceny elektřiny“, ale přitom zachovala „zásadní roli ETS v rámci klimatické a energetické transformace prostřednictvím tržního cenového signálu pro emise uhlíku, který podněcuje investice a inovace“.

Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky
K čemu jsou povolenky

Systém EU ETS (označovaný též jako ETS 1) je základním unijním nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů, což je zásadní pro boj s klimatickou změnou. Funguje od roku 2005 a spočívá v tom, že podniky působící v energetice, těžkém průmyslu, letecké a námořní dopravě musí každý rok nakoupit a následně „vyřadit“ počet emisních povolenek odpovídající počtu tun oxidu uhličitého nebo ekvivalentnímu množství jiných skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší.

Prostřednictvím toho tlačí EU na modernizaci těchto odvětví produkujících vysoké množství skleníkových plynů směrem k nízkoemisním technologiím. Výnosy z prodeje povolenek získávají jednotlivé státy a používají je na klimatické, energetické a sociální účely. Například Česko směřuje ze zákona většinu takto získaných financí do Státního fondu životního prostředí (SFŽP), kde jsou dále využívány ke klimatickým opatřením.

Emise klesly. Výnosy z prodeje povolenek je napodobí, odhaduje stát
Energetický expert ekologické organizace Hnutí DUHA Karel Polanecký hodnotí přínos ETS k boji s klimatickou změnou jako zásadní. Upozorňuje, že podle údajů European Environment Agency mezi lety 2005 a 2024 poklesly emise skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů zahrnutých do systému ETS 1 o jednapadesát procent.

„Stalo se to díky motivaci (zvýšení ceny energie z fosilních paliv) a také díky tomu, že výnosy z emisních povolenek byly (alespoň z části) investovány na dekarbonizačních projektů v průmyslu,“ vysvětluje Polanecký. Navíc byly výnosy z povolenek využity i na energetické renovace domácností (výměna starých fosilních kotlů, instalace fotovoltaiky a zateplování) a přispěly tak ke snížení emisí v dalším sektoru, dodal.

„Uhlíkové bomby“ i vliv nejbohatších. Emise CO₂ klesají pomalu, varují organizace
ETS 2

Od roku 2028 plánuje Unie zavést ještě systém ETS 2, který má podobným způsobem zpoplatnit emise skleníkových plynů u vytápění budov, silniční dopravy a dalších odvětví, jako je třeba lehký průmysl.

Hlavním efektem zavedení ETS 2 bude podle Polaneckého zlepšení ekonomické konkurenceschopnosti některých technologií. „Například tepelná čerpadla (i v rámci teplárenských soustav) budou schopna lépe konkurovat zemnímu plynu,“ upřesňuje.

Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace
Polanecký míní, že by se také mohla zlepšit ekonomická návratnost energetických renovací budov. „Při zavádění povolenek ETS 2 bude důležité podpořit spotřebitele, kteří si investici typu energetické renovace budovy nemůžou dovolit,“ upozorňuje. „Nabízí se například obnovení oblíbeného a účinného programu Nové zelená úsporám ve velkém rozsahu a se zaměřením na nové skupiny nízkopříjmových domácností (například nájemníky),“ navrhuje expert ekologické organizace.

Objevila se ale možnost, že by z ETS 2 byly vyjmuty obytné budovy a většina přínosů zmiňovaných Polaneckým by zřejmě nenastala. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu totiž v polovině dubna schválil návrh, jehož zpravodajkou je česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), aby byly ze systému ETS 2 vyňaty budovy určené k bydlení a ceny povolenek v ETS 2 zastropovány. Konečné schválení pozice europarlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku 27. dubna.

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2
Konkurenceschopnost

Jedním z hlavních argumentů používaných pro podporu revize ETS 1 je otázka konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Ekonom van Koten v tomto směru nepovažuje cenu povolenky za problematickou. „Současná cena je přibližně sedmdesát eur za tunu CO2 (v době vydání textu zhruba 75, pozn. red.), to by nemělo významně brzdit evropský průmysl,“ hodnotí. „Cenové rozpětí čtyřicet až sto eur za tunu CO2 se jeví jako přiměřené,“ dodává.

Systém ETS s přiměřenou cenovou trajektorií je podle van Kotena nejefektivnějším nástrojem dekarbonizace. Poukazuje také na jeho výhodu, že umožňuje využít výnosy ke snížení stávajících daní a k postupnému omezení méně nákladově efektivních nástrojů dekarbonizace, jako jsou rozsáhlé dotace nebo nákladná regulace.

„Závažnějším problémem je, že současný systém ETS nedokáže takovou cenovou trajektorii zajistit. Existuje tedy riziko nadměrně vysokých cen povolenek v budoucnosti. Evropská komise by na příliš vysoké ceny reagovala, ale vedlo by to k volatilní cenové trajektorii a opakovaným ad hoc zásahům do designu ETS a MSR,“ varuje ekonom.

„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu
Uhlíkové clo

Důležitý kontext ke konkurenceschopnosti evropských firem je i to, že Komise začátkem dubna poprvé oznámila cenu takzvaného uhlíkového cla (CBAM) na produkty ze zemí mimo EU včetně oceli, hliníku a cementu. Pro první čtvrtletí letošního roku clo stanovila na 75,36 eura za tunu CO2. Mechanismus uhlíkového vyrovnání platí od začátku letošního roku a jeho cílem je zajistit srovnatelné výrobní podmínky pro evropské a mimoevropské průmyslové podniky.

Například jestliže určitá společnost doveze ocel z Číny, spočítá se, kolik CO2 vzniklo při její výrobě a podle toho se zaplatí příslušný poplatek. Cílem je, aby dovoz nebyl levnější jen proto, že se vyrábí v zemích s nižšími ekologickými standardy.

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU
„CBAM zajišťuje, že dovážené zboží čelí uhlíkové ceně odpovídající úrovni v EU. Tím zabraňuje neefektivnímu odklonu obchodu. CBAM bude přínosnou podporou pro firmy z EU, které převážně prodávají na vnitřním trhu EU,“ popisuje van Koten přínosy uhlíkového cla.

Mezi nedostatky CBAM řadí van Koten fakt, že nepodporuje firmy z EU, které převážně vyvážejí mimo EU, nebo že v případě nadměrně vysokých cen ETS nemůže dovážené zboží zmírnit následný cenový šok, protože by muselo být prostřednictvím CBAM zdaněno stejnou (vysokou) cenou, jakou má povolenka ETS.

Polanecký připomíná, že smyslem CBAM je ochránit průmyslové podniky před dovozy ze zemí, kde jejich konkurence za povolenky neplatí. „Firmy tak budou více motivovány k investicím do čistých technologií a státy mimo Evropskou unii ke zvyšování ceny emisních povolenek a uhlíkových daní, aby peníze vybraly doma a mohly investovat do rozvoje domácí ekonomiky,“ dodává.

Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, míní Síkela
Rizika oslabení systému

Hlavním rizikem případného přílišného oslabení systému emisních povolenek je podle Polaneckého zpomalení energetické transformace. Jako příklad uvádí, že koncem roku 2025 se vyrovnaly provozní náklady na výrobu elektřiny paroplynovou elektrárnou a elektrárnou na hnědé uhlí, zatímco po poklesu ceny povolenky a růstu ceny zemního plynu je výroba z hnědého uhlí opět levnější a investice do nových zdrojů se zpožďují.

„To pak zvyšuje riziko, že se nestihne transformace včas, bude pomaleji přibývat nových zdrojů a pomaleji budou běžet úspory energie, což bude znamenat vyšší ceny energií a vyšší náklady spotřebitelů,“ upozorňuje Polanecký.

Z ekonomického hlediska je podle van Kotena také žádoucí ETS zachovat. „Domnívám se, že je důležité zabránit situaci, kdy by byl systém ETS fakticky opuštěn, protože by to motivovalo politiky k většímu využívání méně nákladově efektivních opatření, jako jsou rozsáhlé dotace,“ varuje.

Země se může ohřát tolik, až nakonec zamrzne, naznačuje klimatický model
Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku

Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku

před 7 mminutami
Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

03:59Aktualizovánopřed 30 mminutami
Vládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

VideoVládní regulace cen paliv je jen pro mimořádné situace, říká Mach. Omezené šance na přezkum, namítá Volpe

před 51 mminutami
Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

00:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Černobylská elektrárna je ohrožována drony

VideoČernobylská elektrárna je ohrožována drony

před 1 hhodinou
Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

Přes tři tisíce dětí vyrazí na Stezku Českem pro školy, nově i přes Beskydy

před 1 hhodinou
Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

před 2 hhodinami
Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí

před 2 hhodinami

Důležité pro Magyara bude plnění předvolebních slibů, zaznělo v debatě o Maďarsku

Pravděpodobný maďarský premiér Péter Magyar se chystá na převzetí moci v zemi. Jeho Tisza si zajistila v parlamentu ústavní většinu 141 křesel. Novinář a spisovatel Arpád Soltész očekává zřejmě plynulé odevzdání moci dlouho vládnoucí strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána. Ředitelka pro výzkum z Asociace pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová připomněla Magyarovo zapojení do získání zmrazených eurofondů. Pro Evropskou unii (EU) je změna na maďarském premiérském postu pozitivní, dodal komentátor Deníku.cz Luboš Palata. Debatou v 90' ČT24 provázel Jakub Musil.
před 7 mminutami

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Z toho 580 donů a 30 střel bylo sestřeleno nebo zneškodněno. Nejméně 14 lidí bylo zraněno při ruském útoku na Dnipro, nepřítel zasáhl také Charkov na severovýchodě země, uvedly úřady. Kvůli ruskému útoku vyslalo Polsko preventivně do vzduchu stíhačky. Trosky dronu dopadly ve městě Galati na východě Rumunska, uvedlo rumunské ministerstvo obrany.
03:59Aktualizovánopřed 30 mminutami

Mezi Izraelem a Hizballáhem proběhla další vlna útoků

Mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh proběhla další vlna útoků, píší zpravodajské agentury a místní média. Izraelské jednotky podle agentury AFP tvrdí, že zasáhly cíle Hizballáhu. Teroristé naopak oznámili tři dronové útoky na izraelská vojenská vozidla v libanonské vesnici Kantara a zneškodnění izraelského dronu. Libanonské úřady hlásí mrtvé na jihu země. V noci na pátek přitom prezident USA Donald Trump vyhlásil prodloužení příměří mezi židovským státem a Libanonem o tři týdny.
00:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoČernobylská elektrárna je ohrožována drony

Pod ruským tlakem se na Ukrajině ocitá i Černobylská jaderná elektrárna, jež si v neděli připomene 40 let od největší jaderné havárie. Ocelobetonový sarkofág chrání zničený černobylský reaktor, svírá tuny radioaktivního prachu a jaderného paliva. Loni v únoru do sarkofágu narazil dron, událost stále připomíná provizorní záplata. Opravy kvůli válce i radiaci váznou. Nad elektrárnou přitom drony pravidelně přelétávají, podle úřadů se jich k ní od července 2024 přiblížilo devět desítek.
před 1 hhodinou

Soud zablokoval Trumpův výnos o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem

Federální odvolací soud v USA zablokoval výnos prezidenta Donalda Trumpa o zastavení přístupu k azylu na hranici s Mexikem. Podle agentury AP panel tří soudců uvedl, že imigrační zákony dávají lidem právo žádat na hranici o azyl a prezident je nemůže obejít. Trumpovo vyhlášení invaze na americko-mexické hranici shledal nelegálním. Není jasné, kdy dojde k obnovení zpracovávání žádostí o azyl, napsal deník The Washington Post (WP), podle něhož se Trumpova administrativa proti rozhodnutí nejspíš odvolá.
před 10 hhodinami

USA chtějí zavést popravčí čety

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Plánuje také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters s odkazem na prozatímního ministra spravedlnosti Todda Blanche.
před 13 hhodinami

Potřebujeme nové zdroje, uvedla k rozpočtu šéfka Evropské komise

Pokud chce Evropská unie financovat všechny své priority a zachovat výši příspěvků jednotlivých členských států do rozpočtu, potřebuje nové vlastní zdroje. Po skončení neformálního summitu EU na Kypru to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise již dříve hovořila o příjmech z takzvaného uhlíkového cla či zvýšení spotřební daně z tabáku.
před 14 hhodinami
