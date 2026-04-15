Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).

ETS 2 je druhou fází evropského systému obchodování s emisními povolenkami, podle původního návrhu se týká silniční dopravy a budov. Úpravy navržené EP mají posílit ochranu domácností před výraznými cenovými výkyvy emisních povolenek.

Konečné schválení pozice EP je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku na konci dubna. Následně začnou vyjednávání s Radou EU, která zastupuje členské státy. Takzvané trialogy by mohly skončit do léta.

Nerudová obdržela kolem stovky pozměňovacích návrhů a uplynulé tři měsíce byly podle ní plné intenzivních vyjednávání. Nakonec pro svůj kompromisní návrh získala širokou podporu – i od europoslanců například z populistické frakce Patrioti pro Evropu. Pro aktuálně hlasovalo 58 europoslanců, devět jich bylo proti a devět se zdrželo.

Čím víc emisí, tím vyšší náklady

Systém emisních povolenek ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.

Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v Unii. Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

Česko, tehdy ještě za bývalé vlády premiéra Petra Fialy (ODS), patřilo do skupiny 19 zemí, které žádaly na evropské úrovni změny systému a posílení cenových brzd v ETS 2 tak, aby se ochránily domácnosti před vysokými cenami. Nová vláda Andreje Babiše (ANO) systém zcela odmítá.

Europarlament schválil odklad ETS 2 na rok 2028
Evropský parlament

Návrh, který Nerudová prosadila, na jednu stranu podporuje kroky Evropské komise směřující k vyslání více povolenek ze stabilizační rezervy (MSR). Na druhou stranu ale říká, že navržená opatření jsou nedostatečná ke zmírnění sociálních dopadů ETS 2. Proto navrhuje zaprvé možnost dočasně vyjmout rezidenční budovy ze systému ETS 2 s tím, že by domácnosti byly ponechány mimo systém do té doby, než se dekarbonizuje vytápění. Tím by se v prvních letech fungování zabránilo zásadním sociálním dopadům na domácnosti, zejména na ty nejchudší, které topí uhlím.

Návrh také hovoří o nastavení stropu pro povolenky ve výši 45 eur za tunu CO2 v dnešních cenách, nikoli v cenách roku 2020. To by mohlo zajistit snížení ceny povolenky o čtvrtinu až třetinu.

„Nestačí jen poslat na trh více povolenek. Dekarbonizace může fungovat pouze tehdy, pokud je sociálně únosná a pokud lidé mají reálnou možnost změnu zvládnout. Domácnosti si zaslouží silnější ochranu,“ míní Nerudová. „Jsem ráda, že se podařilo získat podporu pro konkrétní návrhy, které mohou lidem skutečně pomoci. Teď bude klíčové, jakou pozici zaujmou členské státy v dalším vyjednávání. Je naprosto klíčové, aby na mě navázala česká vláda a splnila si své domácí úkoly,“ dodala.

„Lepší než současný stav“

Návrh podpořila i stínová zpravodajka z frakce Patrioti pro Evropu Jana Nagyová (ANO) s tím, že „je lepší než současný stav“. „Navrhovaný stav není úplně dobrý, nepřipadá nám to dostatečné, nicméně bereme to tak, že je to takový drobný krůček,“ řekla Nagyová ČTK. Zmínila rovněž, že ANO je nyní hlavní vládní stranou v tuzemsku, takže „musí být trochu konstruktivnější“. Důležité podle ní bude, co se bude dít kolem revize systému ETS 1, kterou Evropská komise plánuje představit v červenci.

Právě Babiš je jedním z unijních lídrů, kteří hlasitě požadují změnu systému emisních povolenek EU ETS. Po skončení nedávného březnového summitu EU mimo jiné uvedl, že Česko bude dál hledat spojence pro své návrhy, mezi něž patří vynětí energeticky náročného průmyslu z povolenkového systému do roku 2034.

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
před 6 mminutami

BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
před 53 mminutami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
08:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
16:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Osm dětí a učitel zemřeli při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle dostupných informací čtrnáctiletý žák školy. Podle Reuters byl jeho otec zadržen. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne.
13:59Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
11:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

