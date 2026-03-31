Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Dopady ETS 2
Zavedení emisních povolenek v silniční dopravě a pro vytápění budov v rámci systému ETS 2 vyjde podle nejnovější studie domácnosti na stovky korun měsíčně. Evropská unie změnu chystá s odkladem od roku 2028, česká vláda ale systém odmítá. Analýza tvrdí, že většina rodin pocítí jen malé změny a těm potřebným může stát pomoct penězi, které získá.

Kolik by domácnosti daly za nové povolenky na plyn, uhlí a taky pohonné hmoty, spočítali analytici z Karlovy univerzity a agentury PAQ Research. Podle nich by skoro polovinu domácností stály méně než 250 korun za měsíc. Hlavně pro ty napojené na dálkové teplo a vybavené obnovitelnými zdroji mají být dopady minimální.

„Budou se lišit na základě toho, čím ta domácnost vytápí. To je ten hlavní rozdíl,“ říká spoluautorka studie Anita Baudyšová z PAQ Research. „Samozřejmě relativně to výrazněji dopadne na nízkopříjmové domácnosti,“ dodává.

Víc připlatí ty, které topí plynem – podle studie v průměru přes 500 korun za měsíc. V případě uhlí to vychází na skoro tisícovku. Vybraným skupinám by měl stát podle analytiků pomoct kompenzacemi.

„Je potřeba se zaměřit zejména na domácnosti, které jsou nízkopříjmové, které jsou nějakým způsobem zranitelné, případně právě na ty, které topí těmi palivy ETS 2,“ míní další spoluautorka studie Kristina Zindulková z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.

Vláda systém odmítá

Česko zatím systém ETS 2 se vším všudy a jako celek nezavedlo. Minulá vláda jednala s Evropskou komisí o jeho úpravách, ta současná má dokonce usnesení, že ho nechce – a přitom zkouší další odklad.

Také loňská studie, kterou zadal resort životního prostředí ještě za minulého vedení, vyčíslila náklady na stovky korun měsíčně. Podle současného ministra by se ale promítly i do cen dalšího zboží a služeb a dopady by byly horší.

„Naše vláda nepřijme ETS 2 na národní úrovni a na úrovni evropské vyjednáváme,“ komentoval stav ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). „Doufáme, že zasedne nová rada, která v této věci už bude racionálnější.“

Vláda chce usilovat o odklad systému ETS 2 za rok 2030 a širší revizi emisního obchodování.

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu

21:36Aktualizovánopřed 33 mminutami
Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace

Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace

před 1 hhodinou
Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

Jihomoravský radní Podzimek rezignoval

09:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou
MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem

MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem

před 2 hhodinami
Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

15:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

18:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

16:49Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

13:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zavedení emisních povolenek v silniční dopravě a pro vytápění budov v rámci systému ETS 2 vyjde podle nejnovější studie domácnosti na stovky korun měsíčně. Evropská unie změnu chystá s odkladem od roku 2028, česká vláda ale systém odmítá. Analýza tvrdí, že většina rodin pocítí jen malé změny a těm potřebným může stát pomoct penězi, které získá.
VideoNemáme právo slovenským představitelům říkat, s kým se mají stýkat, míní Macinka

Vláda Andreje Babiše (ANO) má v programovém prohlášení zlepšení vztahů se Slovenskem, což už naplnila, míní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf české diplomacie se tak vyjádřil v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. „Existuje řada oblastí, ve kterých se nám vyplatí spolupracovat, (…) teď je nejpalčivější energetická otázka,“ uvedl ministr, podle něhož chce vláda mít dobré vztahy se Slovenskem. Macinka zkritizoval předchozí kabinet Petra Fialy (ODS), který se podle něj choval k sousední zemi nepřátelsky. Tamní vláda vzešla dle ministra zahraničí ze svobodných voleb, Česko proto nemá právo říkat slovenským představitelům, s kým se mají, či nemají stýkat – tedy například s ruskými protějšky. „Hodnotová politika skončila v České republice 4. října 2025, kdy byly volby, a hodnotová politika Petra Fialy tyto volby totálně projela,“ prohlásil mimo jiné Macinka.
MŽP ruší desítky pracovních míst. Podle Deníku N zřídí nové oddělení pod Turkem

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) k začátku dubna zrušilo na úřadu při systemizaci 38 míst, uvedl jeho šéf Igor Červený (Motoristé). Vyjádření agentuře ČTK poskytla mluvčí resortu Veronika Krejčí. Úřad podle Červeného zároveň vytvoří odborné oddělení pro klimatickou politiku a Green Deal. Tuto agendu má na starosti vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy).
VideoJen zlomek agendy. Radnici Náměšti nad Oslavou ochromili hackeři

Následky hackerského útoku nyní řeší v Náměšti nad Oslavou. Aktuálně obsluhují jen zlomek potřebné agendy a s postupným návratem k běžnému provozu počítají až během příštího týdne. Důležitou činností úředníků je tak nyní odpovídat lidem po telefonu, jak mají postupovat. Město své obyvatele o situaci na úřadu informovalo a chodby se vyprázdnily. Jediné, co si lidé mohou nyní vyřídit, jsou občanské průkazy a pasy. U nich se totiž pracuje s jinými systémy.
Plaga zkrátil školní rok, skončí v pátek 26. června

Školní rok na základních a středních školách a konzervatořích letos skončí v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo školství o tom informovalo na webu. Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června. Opatření podle ministerstva vychází z organizačních a provozních potřeb škol, zároveň zohledňuje chování značné části rodin.
Soud poslal do vazby i pátého zadrženého v případu požáru ve zbrojovce

Pardubický soud v úterý odpoledne poslal do vazby i pátého člověka zadrženého v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze sdělil, že důvodem k rozhodnutí o vazbě jsou obavy, aby dotyčný neutekl, neovlivňoval svědky a neopakoval trestnou činnost. Neupřesnil ale, zda je to Čech, nebo cizinec, muž, či žena. Podle informací ČTK jde o ženu.
Mercedes-Benz Trucks plánuje v Chebu závod, chce zaměstnat přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Daimler Truck plánuje otevřít závod v Chebu. Podnik s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů dle společnosti zaměstná více než tisícovku lidí. Mimo jiné ve výrobě, ale také v oblastech jako IT, kontrola kvality či údržba. Investice přinese Česku 31 miliard korun do hrubého domácího produktu a 14 miliard do veřejných rozpočtů, prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Drahá ropa zvyšuje náklady chemických firem, mají problémy i s dodávkami

Chemický průmysl v Česku čelí růstu nákladů i problémům s dodávkami surovin. Hlavní příčinou je současné prudké zdražování ropy a zemního plynu, což jsou klíčové suroviny pro výrobu. Firmy už nyní jednají se svými dodavateli o navýšení plateb za dodávky, zatím v průměru o přibližně deset procent. U vybraných surovin to ale může být i výrazně více, vyplývá z informací Svazu chemického průmyslu. Firmy odhadují, že v případě trvání konfliktu v Íránu po dobu více měsíců bude mít současná situace pro evropské i české podniky fatální důsledky.
