Analýza: ETS 2 na domácnosti dopadne v řádu stokorun, pomoci mohou kompenzace

Zavedení emisních povolenek v silniční dopravě a pro vytápění budov v rámci systému ETS 2 vyjde podle nejnovější studie domácnosti na stovky korun měsíčně. Evropská unie změnu chystá s odkladem od roku 2028, česká vláda ale systém odmítá. Analýza tvrdí, že většina rodin pocítí jen malé změny a těm potřebným může stát pomoct penězi, které získá.
Kolik by domácnosti daly za nové povolenky na plyn, uhlí a taky pohonné hmoty, spočítali analytici z Karlovy univerzity a agentury PAQ Research. Podle nich by skoro polovinu domácností stály méně než 250 korun za měsíc. Hlavně pro ty napojené na dálkové teplo a vybavené obnovitelnými zdroji mají být dopady minimální.
„Budou se lišit na základě toho, čím ta domácnost vytápí. To je ten hlavní rozdíl,“ říká spoluautorka studie Anita Baudyšová z PAQ Research. „Samozřejmě relativně to výrazněji dopadne na nízkopříjmové domácnosti,“ dodává.
Víc připlatí ty, které topí plynem – podle studie v průměru přes 500 korun za měsíc. V případě uhlí to vychází na skoro tisícovku. Vybraným skupinám by měl stát podle analytiků pomoct kompenzacemi.
„Je potřeba se zaměřit zejména na domácnosti, které jsou nízkopříjmové, které jsou nějakým způsobem zranitelné, případně právě na ty, které topí těmi palivy ETS 2,“ míní další spoluautorka studie Kristina Zindulková z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.
Vláda systém odmítá
Česko zatím systém ETS 2 se vším všudy a jako celek nezavedlo. Minulá vláda jednala s Evropskou komisí o jeho úpravách, ta současná má dokonce usnesení, že ho nechce – a přitom zkouší další odklad.
Také loňská studie, kterou zadal resort životního prostředí ještě za minulého vedení, vyčíslila náklady na stovky korun měsíčně. Podle současného ministra by se ale promítly i do cen dalšího zboží a služeb a dopady by byly horší.
„Naše vláda nepřijme ETS 2 na národní úrovni a na úrovni evropské vyjednáváme,“ komentoval stav ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). „Doufáme, že zasedne nová rada, která v této věci už bude racionálnější.“
Vláda chce usilovat o odklad systému ETS 2 za rok 2030 a širší revizi emisního obchodování.