Švýcaři v referendu rozhodnou o omezení počtu obyvatel na nejvýše deset milionů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Švýcaři v referendu rozhodují o tom, zda by konfederace, kterou nyní obývá asi 9,1 milionu lidí, měla omezit počet svých obyvatel na nejvýše deset milionů. Hlasování, které je podle německé stanice SWR první svého druhu na světě, by mohlo výrazně omezit přistěhovalectví i z Evropské unie (EU), která má se Švýcarskem dohodu o volném pohybu svých občanů. Postoj k otázce rozděluje veřejnost, průzkumy naznačují těsný výsledek.

Referendum iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP). Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují udržitelností, přílišnou hustotou zalidnění, nedostatkem bydlení, zabetonováváním krajiny a přeplněnými vlaky.

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Ilustrační foto

SVP chce, aby se zákonem ukotvilo, že počet trvale žijících obyvatel v zemi nepřekročí deset milionů do roku 2050. Pokud by populace dosáhla 9,5 milionu, musela by vláda podniknout protiimigrační opatření, která by se týkala udělování azylu, slučování rodin či umožňování trvalého pobytu. V takovém případě by vláda musela dojednat nové podmínky mezinárodních dohod.

Referendum bedlivě sledují německá média. Švýcarsko je totiž oblíbenou zemí, kam Němci odchází za prací. Stanice SWR uvedla, že ve Švýcarsku dlouhodobě žije asi 330 tisíc Němců, dalších zhruba 68 tisíc jich do země pravidelně dojíždí. V alpské konfederaci žije také spolupředsedkyně protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová. Do země denně dojíždí také 239 tisíc Francouzů a 91 tisíc Italů.

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Švýcarská hranice

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