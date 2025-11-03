„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie.“ Část zemí EU žádá jednodušší regulace průmyslu

Sedmnáct členských zemí Evropské unie včetně Česka podepsalo deklaraci, která vyzývá ke zjednodušení unijních průmyslových regulací, rychlejší digitalizaci a investicím do umělé inteligence (AI). Na tiskové konferenci po konferenci s názvem Friends of Industry to v pondělí v Berlíně oznámila německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová.
„Silná Evropa potřebuje silný průmysl... Evropa je ale na kritické křižovatce a její průmyslové základy čelí nyní vážnému tlaku,“ stojí v deklaraci.
Evropský průmysl se podle ní potýká s pomalým růstem produktivity, nadměrnou byrokracií, příliš vysokými cenami energií a silné globální konkurenci, která někdy souvisí s nekalými praktikami, ale také s dopady klimatických změn.
„EU nesmí být Silicon Valley byrokracie. Musí se stát Silicon Valley technologického pokroku,“ uvedla na tiskové konferenci Reicheová s odkazem na kalifornské centrum vyspělých technologií.
Takzvanou berlínskou deklaraci podepsalo sedmnáct unijních zemí, kromě Česka a Německa například také Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko či Slovensko. Připomíná mimo jiné loňskou zprávu bývalého guvernéra Evropské centrální banky Maria Draghiho o špatném stavu unijní konkurenceschopnosti.
Draghi tehdy upozornil, že EU musí investovat obrovské množství peněz v relativně krátkém čase, aby srovnala krok se Spojenými státy.
Méně regulací a zjednodušení pravidel
Signatáři v deklaraci vyzývají, aby Evropská unie méně regulovala a dosavadní pravidla zjednodušila. Evropa se podle ní musí stát lídrem v umělé inteligenci a především podpořit její zavádění do průmyslové výroby. Důležité je podle deklarace také posílit evropský obranný průmysl.
Už na konci října před summitem EU v Bruselu devatenáct unijních lídrů včetně německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona či českého premiéra Petra Fialy (ODS) ve společném dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi vyzvali, aby EU v zájmu zachování konkurenceschopnosti prověřila, omezila a zredukovala své předpisy.
„Vyzýváme k systematickému prověření všech regulací EU s cílem zjistit ta pravidla, která jsou nadbytečná, přehnaná či nevyvážená,“ stálo v dopise.