Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24, World Weather Attribution, WMO

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.

Rok 2026 je zatím z hlediska extrémního počasí mimořádný a Světová meteorologická organizace (WMO) varuje, že planeta je „ve větší nerovnováze než kdykoli v doposud zaznamenané historii“. Někteří vědci nyní tvrdí, že rok 2026 bude pravděpodobně druhým nejteplejším rokem v historii měření, možná dokonce tím úplně nejteplejším.

Teploty mořské hladiny po celém světě se blíží nejvyšším hodnotám v historii, a v některých dnech dokonce překonávají rekordní hodnoty z doposud nejteplejšího roku 2024. Rozloha mořského ledu na severní polokouli přitom dosáhla nejnižších hodnot pro toto roční období, přičemž arktický mořský led dosáhl rekordně nízké úrovně už druhý rok po sobě.

Výjimečný začátek roku 2026

Současně přicházejí z různých částí planety informace o tom, že tam padají teplotní rekordy. V USA několik států překonalo rekordy nejteplejší zimy v historii, přičemž březnová vlna veder se zapsala jako geograficky nejrozsáhlejší vlna veder v americké historii – což by bez klimatické změny bylo prakticky nemožné. Abnormálně vysoké teploty v kombinaci s nejsuššími roky, jaké kdy byly zaznamenány, roztály sněhové pokrývky a zvýšily riziko lesních požárů v nadcházejících měsících. Také sezona lesních požárů v USA začala mimořádně.

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně
Požáry u antické Olympie

Grónsko zažilo nejteplejší leden v historii, Španělsko zaznamenalo nejdeštivější leden a únor za téměř půl století, pouhých několik let poté, co zažilo nejsušší klima za posledních nejméně dvanáct set let. Austrálii sužovaly rekordní teploty výrazně přesahující čtyřicet stupňů Celsia, což s sebou přineslo katastrofální nebezpečí požárů a nejhorší podmínky od takzvaného Černého léta. V Indii teploty dosáhly 46 stupňů Celsia. Ve Francii padly nové měsíční rekordy pro únor, když teploty dosáhly úrovně pozdního jara, jen několik týdnů poté, co dlouhodobé srážky zvýšily riziko povodní po celé zemi. Státy v Brazílii zažily nejdeštivější měsíc v historii, což vedlo ke smrtícím povodním a sesuvům půdy.

Tyto události vedou vědce z WWA k jednomu závěru: „Vzhledem k tomuto vývoji extrémního počasí způsobeného klimatickými změnami, v kombinaci s rostoucími dopady rozvíjejícího se jevu El Niño, bychom se mohli ubírat směrem k bezprecedentnímu roku globálních požárů a rekordních povětrnostních jevů. Rekordy se budou nadále překonávat a extrémní počasí se bude zhoršovat, dokud svět drasticky nesníží spotřebu fosilních paliv a nedosáhne nulových emisí.“

Dopady se už projevují

Jedním z nejčastějších důsledků těchto extrémů jsou výše popsané požáry, zejména ty lesní. V období leden–duben byla zaznamenána dosud největší celosvětová plocha spálené vegetace – shořelo více než 150 milionů hektarů, což je přibližně dvojnásobek nedávného průměru.

V Americe došlo k požárům zejména v Chile a Argentině, které vypukly už na začátku sezony a spálily téměř 25 akrů každou minutu. Jejich hlavní příčinou byly extrémní horko a sucho. Podle analýz WWA zvýšila pravděpodobnost požáru, který zabil 21 lidí, právě klimatická změna.

Změny klimatu byly zodpovědné za nejhorší extrémy počasí v roce 2025
Bouře v Arizoně

V USA hořely historicky rozsáhlé požáry v Nebrasce a v poslední době na Floridě a v Georgii uprostřed sucha, což přimělo úřady vyhlásit v Georgii zákaz rozdělávání ohňů – úplně poprvé v dějinách tohoto státu. Vědci spojili i tyto požáry na Floridě se změnou klimatu.

S podobnou situací se potýkají i asijské země. Tisíce lidí byly nuceny uprchnout v Japonsku, kde požáry zuřily několik dní po sobě. Lesní požáry se rozšířily také po severovýchodní Číně a ovlivnily sousední země znečištěním ovzduší na úrovni nouzového stavu. Nějakým způsobem postihly nejméně 291 tisíc lidí. Další rekordní lesní požáry v jihovýchodní Asii dusily obce smogem a vyvolaly krizi veřejného zdraví, protože lékaři hlásili nárůst pacientů s respiračními onemocněními spojenými se znečištěným ovzduším. Požáry byly způsobeny kombinací suchého období a zemědělských postupů.

V Thajsku bylo v chráněných lesích zaznamenáno přes šest set ohnisek a dalších 583 v národních rezervacích. Myanmar zaznamenal přes šest tisíc ohnisek v přílivových oblastech.

Pro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog
Dronové záběry požáru v Českém Švýcarsku

Poněkud odlišná situace je v Africe, kde se lesní požáry příliš nehlásí a navíc jsou často zakládané lidmi – jejich následné šíření ale pak souvisí s klimatickými podmínkami. Letos nejvíc souvisely s oblastmi v západní a střední Africe, tedy se zeměmi, jako je Kamerun, Guinea, Středoafrická republika, Rwanda nebo Demokratická republika Kongo.

Počet nejextrémnějších lesních požárů se za posledních dvacet let více než zdvojnásobil a v důsledku změny klimatu bude pravděpodobně dále narůstat, tvrdí WWA. V porovnání s předindustriálním klimatem je nyní pravděpodobnější výskyt let s extrémními regionálními požáry v lesích po celém světě. Klimatická změna v posledních letech zvýšila celosvětovou spálenou plochu o patnáct procent.

Zvyšuje se riziko ohně nejen v přírodě, ale také ve městech. Předpokládá se, že s každým jednoprocentním nárůstem teploty vzduchu se frekvence požárů vozidel a městských venkovních požárů zvýší přibližně o 2,5 procenta, respektive 4,7 procent. Do roku 2100 by se mohla zvýšit o jedenáct procent, respektive dvaadvacet procent.

Požáry škodí lidskému zdraví

A to má zase dopady na lidské zdraví. Lesní požáry mohou zabíjet i přímo, ale zároveň zhoršují kvalitu ovzduší – jejich kouř je směsí nebezpečných složek.

Například australské lesní požáry v roce 2019 zabily přímo 33 lidí, ale jejich kouř způsobil 417 nadměrných úmrtí a tisíce hospitalizací. Podle WWA se dá přibližně dvanáct procent celosvětové úmrtnosti lidí způsobené jemnými částicemi z požárů v desátých letech jednadvacátého století přičítat právě změně klimatu.

Evropské lesy je třeba připravit na kůrovce i další požáry, varuje velký model
Ilustrační foto

Globálně jsou tyto požáry hlavní příčinou zvýšené úmrtnosti v důsledku znečištění ovzduší ve velké části tropů. Celkový počet lidí postižených požáry činil v letech 1984 až 2013 celosvětově 5,8 milionu. Průměrná úmrtnost přičitatelná expozici kouři z lesních požárů činila 339 tisíc úmrtí ročně.

Kouř z lesních požárů klade obrovský tlak na zdravotnické systémy kvůli zvýšenému počtu návštěv na pohotovosti a hospitalizacím pacientů, kteří vyhledávají péči s příznaky respiračního onemocnění.

Výběr redakce

Disciplinární komise rozhoduje o trestu pro Slavii za nedohrané derby

Disciplinární komise rozhoduje o trestu pro Slavii za nedohrané derby

12:39Aktualizovánopřed 3 mminutami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

07:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

před 2 hhodinami
Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

10:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

před 6 hhodinami
Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř“ globální komunikace

před 7 hhodinami
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
před 27 mminutami

V Keni navrací do místních lesů vzácný druh antilopy, zásadně přispělo Česko

Bongo horský se stal duchem lesa. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů, informuje agentura AP.
před 2 hhodinami

Tisíce svinek „v tanci smrti“. Izraelci popsali důsledky světelného znečištění

Nově instalované lampy na Golanských výšinách způsobují proměny chování drobných korýšů, kteří žijí normálně pod kameny. Místo toho nyní v noci tyto bezpečné úkryty opouštějí a vydávají se kroužit celé hodiny kolem světel.
před 21 hhodinami

Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
včera v 12:48

Většina opalovacích krémů škodí korálům. Věda radí, co s tím

Pokaždé, když si jdete zaplavat, zůstane po vás v moři trocha ochranného krému proti slunci. Během rekreačních vodních aktivit se spláchne odhadem čtvrtina naneseného opalovacího krému, kterého se jen v oblastech korálových útesů uvolní zhruba pět tisíc tun ročně. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Environmental Health Perspectives, píše agentura AP.
včera v 10:08

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
9. 5. 2026

Strach z krásy, strach ze vztahu. Vědci popsali roli femme fatale v mýtech

Jednou z nejčastějších překážek, jimž mužský hrdina čelí na své cestě ke smysluplnému konci svého příběhu, není drak ani jiná lítá bestie. Je to krásná žena označovaná jako femme fatale. Právě tento archetyp teď vědci prozkoumali.
9. 5. 2026

VideoGynekologické operace i bez řezů do břicha. Lékaři rozšiřují šetrnější postupy

Lékaři rozšiřují možnosti miniinvazivních gynekologických zákroků, při nichž lze i velké operace provádět bez řezů do břišní stěny a pod kontrolou kamery. Šetrnější postupy mají snižovat riziko komplikací, infekcí nebo vzniku kýly a mohou pomoci například pacientkám po opakovaných břišních zákrocích. Odstranění dělohy ročně v Česku podstoupí téměř dvacet tisíc žen.
8. 5. 2026
Načítání...