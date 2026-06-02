Supermasivní černé díry by mohly být otesánci i porodnice v jednom


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ArXiv, City University of New York

Černé díry bývají popisovány jako hinduistický bůh Šiva, tedy jako ničitelé. Nový výzkum ale odhaluje, že by mohly mít, stejně jako toto božstvo, i další aspekt, a to ten tvořivý.

Supermasivní černé díry patří k nejhmotnějším známým objektům v kosmu. Leží v centru většiny velkých galaxií a jsou známé tím, že pohlcují doslova všechno, co se k nim přiblíží. Jejich obří gravitační síla strhává okolní plyn, prach i další hmotu. Stávají se tak jakýmisi velkými ničiteli.

Nový výzkum ale ukazuje, že jejich role by mohla být i opačná, tvořivá. Astronomové je popisují jako jakési „velké matky“, jež přivádějí na svět miliony planet.

Neviditelné porodnice

Vytvořit planetu není pro vesmír nic snadného. Tento proces začíná z toho nejmenšího, co kosmos obsahuje: z drobných zrnek plynu a prachu obíhajících kolem mladých hvězd. Tvorba planet je složitý proces, o kterém vědci věří, že probíhá v discích plynu a prachu rotujících kolem takových mladých hvězd. Astronomy ale napadlo, že to stejné by se mohlo odehrávat i jinde: obří verze stejných disků totiž existují kolem supermasivních černých děr v centru aktivních galaxií.

Když se na tamní podmínky vědci podívali podrobněji, zjistili, že vnější okraje těchto disků černých děr mají teploty a podmínky podobné těm, které se vyskytují v discích „rodících“ planety kolem hvězd. A ty mohou umožnit prachu přežít dostatečně dlouho, aby se shlukl a nakonec tak vytvořil planety.

To už byla natolik významná podobnost, že se tým amerických astronautů rozhodl o bližší prozkoumání.

Vědci zadali údaje o teplotách a plynech ve vnějším prstenci do počítačového modelu magnetizovaného disku kolem černé díry a vypočítali klíčové aspekty nutné pro vznik planet. Patřilo mezi ně například to, jak rychle se prach shlukuje či jaká je konečná velikost planet. Dále zkoumali, kolik prachu a plynu by tyto nově vzniklé světy mohly v průběhu milionů let pohltit, aby odhadli, jaké hmotnosti by nakonec mohly dosáhnout.

Jak by dopadl člověk, kterým by proletěla černá díra? Popsal to americký fyzik
Ilustrační foto – nezvyklá černá díra

Výsledky ukázaly, že i v extrémním prostředí kolem supermasivních černých děr mohou vznikat planety. A nejen to, dokonce se zde mohou tvořit v obrovském počtu. „Náš přibližný model naznačuje, že prachové prstence kolem černých děr hostí největší populace planet ve vesmíru,“ píší ve studii, která zatím neprošla recenzním řízení. Píše o ní ale jako o potenciálně zajímavé celá řada kvalitních odborných žurnálů.

Kolem černých děr může být nečekaně „živo“

Výsledky také ukazují, že tyto „černoděrové planety“ mohou růst mnohem rychleji než planety vznikající kolem běžných hvězd. Intenzivní gravitace a husté materiály v tomto prostředí jim totiž mohou umožňovat „tloustnout“ mnohem rychleji, což znamená, že by mohly přerůst nejen Zemi, ale možná dokonce také obry, jako je Jupiter. A ani to ještě není všechno.

Mocnější než Hvězda smrti. Výtryskem plazmatu může černá díra zapalovat hvězdy
Vizualizace: Výtrysk z černé díry M87 může spouštět exploze nov

Některé z těchto planet mohou dosáhnout takové hmotnosti, že to překročí kritickou mez, a z „pouhých“ planet se pak mohou stát hvězdy. A prostředí kolem černých děr, jež se kvůli vlastnostem tamního prostoru nedá téměř pozorovat, může ukrývat podle této studie ještě jedno překvapení: v jejich stínu se totiž mohou skrývat i exotičtější objekty. Mohlo by se jednat například o masivní tělesa složená jen z hustého prachu, jaké jinde ve vesmíru nemohou existovat.

Tento výzkum nepřináší důkazy, že výše popsaná tělesa existují – jen naznačuje, že kolem černých děr existují vhodné podmínky pro jejich existenci. A umožňuje vědcům také zaměřit se při budoucích pozorováních těchto objektů na detaily, jimž by jinak třeba nevěnovali pozornost.

Evropské stromy se pokoušejí drasticky adaptovat na teplejší svět, zabíjejí se tím

Kdysi majestátní dub v jednom z francouzských lesů je dnes prakticky mrtvý. Po opakovaných vlnách veder zastavil své životní funkce, aby šetřil vodu, a pomalu hyne. Jde o jeden z mnoha stromů v evropských lesích, které volí drastické a často smrtící metody přežití tváří v tvář zhoršujícím se vlnám veder a sucha souvisejících se změnou klimatu, napsala agentura AFP.
před 2 hhodinami

Polští archeologové odkryli hrob dvou žen pod katedrálou. Zvažují, co to znamená

Dvě ženská těla v jednom hrobě. Nebyl mezi nimi žádný příbuzenský vztah. A leží v poloze, která naznačuje vztah velmi intimní. V polském Opolí našli archeologové středověký hrob, který je v této zemi zcela unikátní. A teď se ho pokoušejí interpretovat.
31. 5. 2026

Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
31. 5. 2026

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
31. 5. 2026

Nejdřív nevěřili, že ji vyprostí. Experti popsali záchranu relikvie z betonu

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
30. 5. 2026

Na Mostecku vědci vysazují trávu s výhřevností uhlí

Travinu, která je schopna rychle růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
30. 5. 2026

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
29. 5. 2026Aktualizováno29. 5. 2026
